Батарея здулась або швидко сідає: міняти чи купувати новий телефон?

Ще вчора смартфон спокійно працював до вечора, а сьогодні він благає про зарядку вже о другій годині дня. Або ще гірша ситуацiя, коли задня кришка почала випинатися і між нею та корпусом з'явилася підозріла щілина. Обидва сценарії вказують на те, що з батареєю щось не так. І одразу виникає питання, яке ставить у глухий кут більшість власників смартфонів : “Чи вигідна взагалі заміна батареї в телефоні, чи простіше купити новий пристрій?”

Коли батарея стає проблемою: симптоми, які не варто ігнорувати

Акумулятор у смартфоні — це витратний матеріал із обмеженим ресурсом. Більшість сучасних літій-іонних батарей розраховані на 500–800 повних циклів заряджання, після чого ємність починає помітно падати. Але знос відбувається поступово, і багато користувачів просто не помічають, як смартфон із "добового" перетворюється на "пів дня без підзарядки".

Ось ознаки того, що батарея вже не справляється зі своєю роботою:

Різке падіння заряду. Смартфон показує 40% — і за двадцять хвилин вимикається. Це класична ознака того, що реальна ємність акумулятора значно менша за номінальну.

Перегрів при зарядці або під навантаженням. Легке тепло — норма. Але якщо телефон стає гарячим навіть під час перегляду відео або навігації — це сигнал про проблеми з батареєю або контролером заряду.

Роздування корпусу. Найнебезпечніший симптом. Здута батарея — це не просто косметична проблема: вона може пошкодити екран, материнську плату і в окремих випадках становить пожежну небезпеку. При появі цього симптому зволікати не можна.

Смартфон вимикається при навантаженні. Телефон нормально лежить у режимі очікування, але вимикається щойно ви запускаєте камеру або гру — батарея не здатна видати необхідний пік струму.

Зарядка до 100% займає аномально багато або мало часу. Контролер заряду "бачить" батарею інакше, ніж вона є насправді, що призводить до некоректних показників.

Скільки коштує заміна батареї і чи виправдані ці витрати?

Вартість заміни акумулятора залежить від двох факторів: моделі смартфона і місця, де виконується робота. У більшості сервісних центрів заміна батареї на популярних моделях середнього класу обходиться в діапазоні від 400 до 1200 гривень із урахуванням вартості самого акумулятора. Для флагманів на кшталт iPhone або Samsung Galaxy S-серії ціна може бути вищою — від 1000 до 2500 гривень, особливо якщо використовується оригінальний або сертифікований компонент.

Ремонт чи новий смартфон: як прийняти правильне рішення?

Універсальної відповіді немає, бо все залежить від конкретної ситуації. Але є просте правило, яке допомагає зорієнтуватися: якщо вартість ремонту перевищує половину ринкової вартості вашого смартфона, то варто серйозно задуматися про заміну пристрою. Якщо ж батарея — єдина проблема, а сам телефон вас повністю влаштовує, заміна акумулятора є очевидно вигідним рішенням. Справний смартфон із новою батареєю працюватиме як новий ще кілька років і це набагато розумніше, ніж викидати технічно справний пристрій лише через знос одного компонента.