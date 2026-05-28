Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
РекламаТЕХНОЛОГІЇ

Батарея здулась або швидко сідає: міняти чи купувати новий телефон?

28 травня 2026, 18:16
Батарея здулась або швидко сідає: міняти чи купувати новий телефон?

Ще вчора смартфон спокійно працював до вечора, а сьогодні він благає про зарядку вже о другій годині дня. Або ще гірша ситуацiя, коли задня кришка почала випинатися і між нею та корпусом з'явилася підозріла щілина. Обидва сценарії вказують на те, що з батареєю щось не так. І одразу виникає питання, яке ставить у глухий кут більшість власників смартфонів : “Чи вигідна взагалі заміна батареї в телефоні, чи простіше купити новий пристрій?”

Коли батарея стає проблемою: симптоми, які не варто ігнорувати

 Акумулятор у смартфоні — це витратний матеріал із обмеженим ресурсом. Більшість сучасних літій-іонних батарей розраховані на 500–800 повних циклів заряджання, після чого ємність починає помітно падати. Але знос відбувається поступово, і багато користувачів просто не помічають, як смартфон із "добового" перетворюється на "пів дня без підзарядки".

 Ось ознаки того, що батарея вже не справляється зі своєю роботою:

  • Різке падіння заряду. Смартфон показує 40% — і за двадцять хвилин вимикається. Це класична ознака того, що реальна ємність акумулятора значно менша за номінальну.
  • Перегрів при зарядці або під навантаженням. Легке тепло — норма. Але якщо телефон стає гарячим навіть під час перегляду відео або навігації — це сигнал про проблеми з батареєю або контролером заряду.
  • Роздування корпусу. Найнебезпечніший симптом. Здута батарея — це не просто косметична проблема: вона може пошкодити екран, материнську плату і в окремих випадках становить пожежну небезпеку. При появі цього симптому зволікати не можна.
  • Смартфон вимикається при навантаженні. Телефон нормально лежить у режимі очікування, але вимикається щойно ви запускаєте камеру або гру — батарея не здатна видати необхідний пік струму.
  • Зарядка до 100% займає аномально багато або мало часу. Контролер заряду "бачить" батарею інакше, ніж вона є насправді, що призводить до некоректних показників.

Скільки коштує заміна батареї і чи виправдані ці витрати?

 Вартість заміни акумулятора залежить від двох факторів: моделі смартфона і місця, де виконується робота. У більшості сервісних центрів заміна батареї на популярних моделях середнього класу обходиться в діапазоні від 400 до 1200 гривень із урахуванням вартості самого акумулятора. Для флагманів на кшталт iPhone або Samsung Galaxy S-серії ціна може бути вищою — від 1000 до 2500 гривень, особливо якщо використовується оригінальний або сертифікований компонент.

Ремонт чи новий смартфон: як прийняти правильне рішення?

 Універсальної відповіді немає, бо все залежить від конкретної ситуації. Але є просте правило, яке допомагає зорієнтуватися: якщо вартість ремонту перевищує половину ринкової вартості вашого смартфона, то варто серйозно задуматися про заміну пристрою. Якщо ж батарея — єдина проблема, а сам телефон вас повністю влаштовує, заміна акумулятора є очевидно вигідним рішенням. Справний смартфон із новою батареєю працюватиме як новий ще кілька років і це набагато розумніше, ніж викидати технічно справний пристрій лише через знос одного компонента.

 


Останні матеріали

Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 травня 2026, 23:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Політика
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2026, 12:43
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Політика
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Переклад iPress – 27 травня 2026, 01:37
Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється