Щонайменше 215 нігерійців завербували на війну проти України

28 травня 2026, 16:09
Фото: ГУР МОУ
ГУР ідентифікувало ще одного загиблого найманця на Харківщині.
Поблизу Графського Харківської області був ліквідований ще один нігерійський найманець у лавах російської армії. Ним виявився 34-річний Айебусіва Олабоде Віктор, мешканець містечка Ілутітун штату Ондо.
 
Про це повідомило Головне управління розвідки.
 
Зазначають, що контракт із міноборони рф чоловік підписав наприкінці лютого 2026 року – лише через два тижні після того, як Міністерство закордонних справ Нігерії офіційно висловило занепокоєння щодо незаконного вербування своїх громадян для участі в іноземних збройних конфліктах.
 
Заява МЗС Нігерії пролунала після того, як 12 лютого розвідка виявила на Луганщині тіла двох нігерійців, які воювали на боці рф. За даними ГУР, вони загинули під час спроби штурму українських позицій – у стрілецький бій вони так і не вступили, їх ліквідували ударом дрона. Попри це, російський посол у Нігерії Андрій Подьолишев заперечив причетність кремля до вербування. За даними ГУР,  щонайменше 215 нігерійців підписали контракт з МО рф, щонайменше 25 з них ліквідовані або вважаються зниклими безвісти. 
 
"Попри заяви російських дипломатів, кількість нігерійських найманців у лавах окупаційних військ постійно зростає", – додали в ГУР.
 
За даними розвідки, схему публічно описав наближений до міноборони рф пропагандист Михайло Звінчук на каналі Володимира Соловйова. За його словами, жителів африканських країн заманюють до росії через оголошення про роботу у Facebook та WhatsApp. Людям купують квиток в один кінець, оформлюють візу та обіцяють працевлаштування.
 
Після прибуття до москви посередник забирає паспорт нібито для оформлення документів. За кілька днів з'ясовується, що жодної вакансії не існує, віза анульована, а грошей на повернення немає. Людину ставлять перед вибором: депортація з боргами, ув'язнення – або контракт з окупаційною армією, зміст якого вона нерідко не розуміє через мовний бар'єр.
 
 

 

