ГУР ідентифікувало ще одного загиблого найманця на Харківщині.

Поблизу Графського Харківської області був ліквідований ще один нігерійський найманець у лавах російської армії. Ним виявився 34-річний Айебусіва Олабоде Віктор, мешканець містечка Ілутітун штату Ондо.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Зазначають, що контракт із міноборони рф чоловік підписав наприкінці лютого 2026 року – лише через два тижні після того, як Міністерство закордонних справ Нігерії офіційно висловило занепокоєння щодо незаконного вербування своїх громадян для участі в іноземних збройних конфліктах.

Заява МЗС Нігерії пролунала після того, як 12 лютого розвідка виявила на Луганщині тіла двох нігерійців, які воювали на боці рф. За даними ГУР, вони загинули під час спроби штурму українських позицій – у стрілецький бій вони так і не вступили, їх ліквідували ударом дрона. Попри це, російський посол у Нігерії Андрій Подьолишев заперечив причетність кремля до вербування. За даними ГУР, щонайменше 215 нігерійців підписали контракт з МО рф, щонайменше 25 з них ліквідовані або вважаються зниклими безвісти.