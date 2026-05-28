Британська розвідка озвучила кількість загиблих солдатів рф у війні проти України

Глава британської розвідувальної служби GCHQ Енн Кіст-Батлер розкрила нові розвідувальні дані про втрати росії в Україні: з початку повномасштабного вторгнення загинуло майже 500 000 російських солдатів.

Про це повідомляє Sky News.

Це перше офіційне підтвердження саме кількості загиблих – раніше у статистиці втрат зазвичай поєднувалися вбиті та поранені. Кіст-Батлер назвала ці цифри свідченням "регресу" путіна на полі бою.

Виступаючи з оцінкою загроз, директор GCHQ заявила, що росія "нарощує щоденну гібридну активність" проти Великої Британії та Європи і "неустанно націлена на критичну інфраструктуру, демократичні процеси, ланцюги постачання та суспільну довіру".

Окремо вона звернула увагу на захист підводної інфраструктури: "Одна з областей, на якій ми зосереджені в першу чергу – це захист даних та енергії, що передаються критично важливими кабелями та трубопроводами у британських водах та навколо них. Ми робимо це, розкриваючи наміри, мотиви та підводні можливості росії".

Кіст-Батлер наголосила на винятковості свого публічного виступу, пояснивши його тим, що Велика Британія "перебуває у вирішальний момент", а "ризик прорахунку є високим як ніколи". За її словами, GCHQ "неустанно працює" з розвідувальними та оборонними партнерами над "зниженням та ослабленням російської загрози".