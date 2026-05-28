У ЄС готуються відкрити перший переговорний кластер для України та Молдови

За словами Зеленського, Україна готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів.

Європейська комісія хоче запропонувати відкрити перший кластер переговорів про вступ України та Молдови в ЄС 16 червня.

Про це пише Euractiv з посилання на високопосадовця.

Комісія хоче це запропонувати на зустрічі міністрів Європи у Брюсселі в рамках Ради загальних справ. Це дозволить лідерам ЄС остаточно затвердити цей крок на засіданні Євроради через два дні після зустрічі.

Також очікується, що інші переговорні кластери для України та Молдови відкриють у червні.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час сьогоднішньої розмови з президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн йшла мова про шлях до членства у ЄС. За його словами, Україна повністю готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів. Зеленський розраховує, що перший кластер Fundamentals Європа відкриє вже у червні.