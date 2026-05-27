У Європі побоюються, що путін може розширити війну за межі України –WSJ

росія зайшла в глухий кут на полі бою в Україні, і в європейських столицях посилюються побоювання, що путін може спробувати вийти з нього, розширивши конфлікт на Європу.

Про це пише The Wall Street Journal.

Кілька європейських чиновників, відповідальних за національну безпеку, попередили, що росія може спробувати перевірити згуртованість НАТО, завдавши удару по одній із балтійських країн, шведських або данських островах у Балтійському морі або території альянсу в Арктиці. Ризики посилюються через погрози Трампа вийти з НАТО та його кроки щодо скорочення американського військового контингенту в Європі.

За оцінками західних розвідувальних служб, російські війська втрачають майже 35 000 солдатів на місяць, що перевищує можливості кремля щодо поповнення лав. Продовження війни в нинішніх темпах незабаром стане неможливим без примусової мобілізації, а її потрібно якось виправдати.

"Якщо ви просто мобілізуєтеся для цієї війни, то даєте сигнал, що насправді не виграєте її. Тому настає момент, коли їм необхідно ескалувати ситуацію, щоб виправдати мобілізацію. І це дуже небезпечний момент", – заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Водночас, за даними розвідок, наразі немає жодних ознак того, що росія реально перекидає війська або техніку для нападу на країни Балтії або інші території за межами України.

Директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін зазначив, що мобілізація "технічно цілком здійсненна", але водночас створила б серйозний внутрішній тиск і ризики для самого путіна.

Побоювання посилює і геополітична кон'юнктура. Як зазначає WSJ, нафтова криза через війну з Іраном може спричинити додаткові політичні потрясіння в Європі, підживлюючи ультраправі партії, що виступають за відновлення закупівель російських енергоносіїв і припинення допомоги Україні. Для росії ЄС, який зараз є головним донором підтримки Києва, залишається "непримиренним ворогом, якого необхідно покарати або знищити", констатує видання.