У Києві відкрили Місію демократичних сил білорусі

У Києві в рамках візиту лідерки білоруської демократичної опозиції Світлани Тихановської відкрили Місію демократичних сил білорусі.

Про це Тихановська повідомила у соцмережі Х.

За словами Тихановської, відкриття місії є важливим кроком до більш тісної та систематичної співпраці між демократичною білоруссю та Україною. Очолила місію Світлана Шатіліна, яка представлятиме демократичні сили білорусі в Україні.

"Ця місія зробить нашу роботу більш послідовною та помітною. Вона стане платформою для діалогу, практичної співпраці та підтримки. Вона допоможе українцям зрозуміти, з ким працювати, а білорусам в Україні – куди звертатися", – зазначила Тихановська.

Вона також подякувала українським посадовцям, зокрема заступнику міністра закордонних справ Євгену Перебийносу, за участь у відкритті та допомогу у створенні місії, і наголосила на необхідності робити більше для підтримки України, білоруських волонтерів та бійців.

"Вільна білорусь і вільна Україна – це частина одного майбутнього", – підкреслила Тихановська.

Тихановська перебувала в Україні з першим офіційним візитом як лідерка опозиції 25–26 травня. Під час нього президент України Володимир Зеленський обговорив із нею прагнення білоруського народу позбутися російського втручання, а також спроби москви ще більше втягнути білорусь у війну проти України.