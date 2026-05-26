Зеленський зустрівся у Києві з лідеркою білоруської опозиції

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Про це повідомили пресслужби Зеленського та Тіхановської

Лідерка білоруської опозиції взяла участь на IV Міжнародному саміті міст та регіонів. білорусь цьогоріч вперше була представлена на цьому саміті.

"Нещодавно лукашенко сказав, що президентам України та Білорусі вже час зустрітися. Так цікаво вийшло: сказав лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Радий вас бачити, Світлано", – сказав під час свого виступу на саміті Зеленський.

Президент також провів окрему зустріч з Тихановською та її командою, з якою обговорили білорусько-українські відносини. "Ми всі підтримуємо прагнення народу білорусі позбутися російського втручання і знаємо, що росія намагається зараз ще більше втягнути Білорусь у цю війну проти України. І ми цінуємо кожен прояв підтримки від білорусів для вільної України та знаємо, що буде день, коли між нашими державами знов будуть добросусідські відносини на основі реальної незалежності і України, і білорусі від москви", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розпочала свій перший офіційний візит до Києва.