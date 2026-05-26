Нідерланди передали Україні понад 60 пікапів і безпілотні системи

26 травня 2026, 13:53
Cистеми вже використовуються для розвідки, евакуації, логістики, пошуку мін та виконання автономних місій.
Нідерланди передали Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли понад 60 пікапів Toyota Hilux, а також сучасні безпілотні системи.
 
Про це повідомляє Укрінформ з Гааги.
 
"Ці автомобілі ми закупили у цивільної промисловості, після чого перефарбували у військовий колір. Усі ці машини передаються Силам безпілотних систем України, щоб забезпечити мобільність підрозділів, які працюють з дронами, як ударними, так і перехоплювальними. Це лише частина більшого пакета допомоги, який ми вже передали і ще передамо", – сказав полковник Сімон Вуда, який з початку повномасштабного вторгнення очолює Оперативну робочу групу з питань України (Taskforce Ukraine) при Міністерстві оборони Нідерландів.
 
Він також наголосив, що "важливо, що українські військові отримують сьогодні, бо вони воюють уже зараз. Тому швидкість – це ключ. Друге – ми не просто постачаємо озброєння, ми передаємо спроможності. Якщо ми передаємо систему озброєння, вона завжди постачається разом із запчастинами, боєприпасами, документацію перекладають українською, а за потреби проводиться навчання".
 
Під час відправлення також були присутні представники трьох компаній – Milrem Robotics, High Eye та Acecore Technologies, які продемонстрували обладнання, закуплене Міністерством оборони Нідерландів для українських військових. У компаніях наголошують, що такі системи вже сьогодні використовуються для розвідки, евакуації, логістики, пошуку мін та виконання автономних місій.
 
У Міноборони Нідерландів наголошують, що безпілотні технології стали одним з ключових факторів сучасної війни, а підтримка українських Сил безпілотних систем є стратегічним напрямком двосторонньої співпраці.
