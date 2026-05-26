Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британія планує транформувати власний флот за досвідом України

26 травня 2026, 13:35
Британія планує транформувати власний флот за досвідом України
Країна переходить до створення так званого "гібридного флоту".
Велика Британія за досвідом України розпочинає глобальну модернізацію Військово-морського флоту, остаточно обравши концепцію з морськими дронами.
 
Про це сказав начальник штабу ВМС Британії генерал Гвін Дженкінс, пише Naval News.
 
Він попередив, що традиційна модель побудови сил більше не здатна забезпечити можливості, необхідні для протидії російським надводним і підводним силам. За його словами, країна переходить до створення нових військово-морських сил за новою концепцією, так званого "гібридного флоту". Він передбачає поєднання пілотованих, безекіпажних і дедалі більш автономних кораблів, підводних човнів та літальних апаратів, які діятимуть як єдина інтегрована система. 
 
Генерал заявив, що перехід до "гібридного флоту", натхненний і частково сформований успіхами України в Чорному морі. Він означає відхід від мислення, орієнтованого на дедалі більші й дорожчі платформи. Нова концепція передбачає розподіл ключових функцій: виявлення, ухвалення рішень, ураження та зв’язок між великою кількістю взаємопов’язаних платформ, що має підвищити живучість, гнучкість і бойову масу флоту при тих самих або менших витратах.
 
Флот планує будувати цю модель навколо трьох основних напрямів: захист стратегічних підводних сил і інфраструктури в рамках Atlantic Bastion, розвиток інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони в рамках Atlantic Shield і проєкцію сили з моря в рамках Atlantic Strike. За словами генерала, тестування концепції у військових іграх показало суттєве зростання бойових можливостей, зокрема збільшення ракетного потенціалу та покращення оперативної гнучкості.
 
Першим практичним застосуванням стане розгортання гібридних елементів в операціях у Ормузькій протоці, де планується використання автономних систем розмінування та безекіпажних надводних апаратів у межах проєкту Beehive. За словами генерала, що дрони та автономні технології вже стали визначальним фактором сучасної війни, тому відкладати трансформацію неможливо.

 

Велика Британіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється