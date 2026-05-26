Британія планує транформувати власний флот за досвідом України

Велика Британія за досвідом України розпочинає глобальну модернізацію Військово-морського флоту, остаточно обравши концепцію з морськими дронами.

Він попередив, що традиційна модель побудови сил більше не здатна забезпечити можливості, необхідні для протидії російським надводним і підводним силам. За його словами, країна переходить до створення нових військово-морських сил за новою концепцією, так званого "гібридного флоту". Він передбачає поєднання пілотованих, безекіпажних і дедалі більш автономних кораблів, підводних човнів та літальних апаратів, які діятимуть як єдина інтегрована система.

Генерал заявив, що перехід до "гібридного флоту", натхненний і частково сформований успіхами України в Чорному морі. Він означає відхід від мислення, орієнтованого на дедалі більші й дорожчі платформи. Нова концепція передбачає розподіл ключових функцій: виявлення, ухвалення рішень, ураження та зв’язок між великою кількістю взаємопов’язаних платформ, що має підвищити живучість, гнучкість і бойову масу флоту при тих самих або менших витратах.

Флот планує будувати цю модель навколо трьох основних напрямів: захист стратегічних підводних сил і інфраструктури в рамках Atlantic Bastion, розвиток інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони в рамках Atlantic Shield і проєкцію сили з моря в рамках Atlantic Strike. За словами генерала, тестування концепції у військових іграх показало суттєве зростання бойових можливостей, зокрема збільшення ракетного потенціалу та покращення оперативної гнучкості.

Першим практичним застосуванням стане розгортання гібридних елементів в операціях у Ормузькій протоці, де планується використання автономних систем розмінування та безекіпажних надводних апаратів у межах проєкту Beehive. За словами генерала, що дрони та автономні технології вже стали визначальним фактором сучасної війни, тому відкладати трансформацію неможливо.