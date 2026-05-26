США зіткнулися з дефіцитом стратегічного металу для ракет через війну в Ірані

26 травня 2026, 12:10
США зіткнулися з дефіцитом вольфраму.
Війна в Ірані виснажила арсенал США, через що Вашингтон розпочав пошуки вольфраму – ключового металу, який використовується для створення бомб, ракет та іншого озброєння. 
 
Про це повідомляє NBC News.
 
Як пише видання, Вашингтон опинився у вразливому становищі, оскільки понад 80% світового виробництва цього стратегічного ресурсу контролює Китай. Вольфрам використовується у винищувачах, бомбах для знищення бункерів, бронебійних снарядах та ракетних системах, що робить його незамінним для національної оборони. Водночас з 2015 року у США немає активних комерційних вольфрамових шахт, а адміністрація американського президента Дональда Трампа поставила собі за мету скоротити залежність від китайських постачаннь.
 
Одне з місць, де можна знайти цей метал, розташоване у горах східної Південної Кореї – на шахті, що належить американській компанії та зберігає мільйони тонн вольфрамової руди.
 
"На планеті дуже мало великих вольфрамових шахт", – сказав головний виконавчий директор Almonty Industries Льюїс Блек.
 
Йдеться про шахту Сандон, яку компанія знову відкрила у березні після більш ніж 30-річної перерви через конкуренцію з боку Китаю. За його словами, вольфрам довгий час був "військовим металом". В останні десятиліття він також став "основним металом" для технологічного сектору та використовується у напівпровідниках, батареях і смартфонах.
 
"Попит на вольфрам лише зростатиме. Тому наявність стійкого ланцюга поставок вольфраму буде надзвичайно важливою протягом наступного десятиліття, двох десятиліть", – розповів головний операційний директор Almonty Стів Аллен.
 
Адміністрація Трампа вже оголосила про створення резерву критично важливих мінералів на 12 мільярдів доларів, а також підтримку нових гірничодобувних проєктів у США та країнах-союзниках. Серед них – масштабний вольфрамовий завод у Казахстані вартістю 1,1 мільярда доларів. Втім експерти визнають, що навіть за активних інвестицій Заходу знадобляться десятиліття, щоб скоротити залежність від Китаю.
 
"Повністю самодостатніми менш ніж за 20 років ви не станете", – додав фахівець.
 
Вольфрам вважається одним із найміцніших металів у світі. Він плавиться при температурі 3410°C, а кипить при 5500°C, що можна порівняти з температурою поверхні Сонця. Також цей метал дуже щільний і твердий. Саме завдяки таким властивостям вольфрамові сплави використовують у бронебійних боєприпасах як сердечники, які допомагають пробивати броню.
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
