Американські військові вдарили по Ірану на тлі переговорів про припинення війни

Війська США завдали ударів по півдню Ірану на тлі переговорів про припинення війни.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон вичерпає всі дипломатичні можливості, перш ніж розглядати інші способи розв’язання іранського питання.

"На столі лежить досить солідна пропозиція щодо їхньої здатності відкрити Ормузьку протоку, розпочати дуже реальні, значущі, обмежені в часі переговори з ядерного питання. Сподіваємося, нам це вдасться", – сказав Рубіо.

25 травня президент США Дональд Трамп у дописі в Truth Social написав, що переговори з Іраном відбуваються "добре", але попередив про нові атаки, якщо вони проваляться. Уже через кілька годин Центральне командування США заявило про нові удари, спрямовані на "захист наших військ від загроз з боку іранських сил".

"Центральне командування США продовжує захищати наші сили, дотримуючись стриманості під час поточного перемир’я", – сказав речник Центрального командування Тім Гокінс.

Нові удари по Ірану прокоментував речник військового командування Тегерана Ебрагім Зольфагарі.

"Доки американці продовжуватимуть свої військові авантюри в нашому регіоні, домовленості не буде. Уряд США неодноразово доводив, що розуміє лише мову сили. Скажіть привіт нафті за 200 доларів", – написав він.