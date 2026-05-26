Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Американські військові вдарили по Ірану на тлі переговорів про припинення війни

26 травня 2026, 10:05
Американські військові вдарили по Ірану на тлі переговорів про припинення війни
Фото: DW
Кажуть, мовляв, діяли в межах самооборони.
Війська США завдали ударів по півдню Ірану на тлі переговорів про припинення війни. 
 
Про це пише Reuters.
 
Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон вичерпає всі дипломатичні можливості, перш ніж розглядати інші способи розв’язання іранського питання.
 
"На столі лежить досить солідна пропозиція щодо їхньої здатності відкрити Ормузьку протоку, розпочати дуже реальні, значущі, обмежені в часі переговори з ядерного питання. Сподіваємося, нам це вдасться", – сказав Рубіо.
 
25 травня президент США Дональд Трамп у дописі в Truth Social написав, що переговори з Іраном відбуваються "добре", але попередив про нові атаки, якщо вони проваляться. Уже через кілька годин Центральне командування США заявило про нові удари, спрямовані на "захист наших військ від загроз з боку іранських сил".
 
"Центральне командування США продовжує захищати наші сили, дотримуючись стриманості під час поточного перемир’я", – сказав речник Центрального командування Тім Гокінс.
 
Нові удари по Ірану прокоментував речник військового командування Тегерана Ебрагім Зольфагарі.
 
"Доки американці продовжуватимуть свої військові авантюри в нашому регіоні, домовленості не буде. Уряд США неодноразово доводив, що розуміє лише мову сили. Скажіть привіт нафті за 200 доларів", – написав він.

 

СШАІран

Останні матеріали

Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється