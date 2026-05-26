Угорщина підпише угоду з ЄС про розмороження коштів

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що 28 травня підпише угоду президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо повернення заморожених коштів ЄС.

Угода має надати умови того, що потрібно зробити Будапешту для використання коштів. Проте, як зазначив Мадяр, "важка робота" триватиме до 31 серпня, коли закінчується термін дії 12,1 мільярда доларів фондів ЄС для відновлення після пандемії, призначених для Угорщини.

У 2022 році ЄС заморозив понад 20 мільярдів доларів фінансування для Угорщини, включаючи кошти, спрямовані на боротьбу з пандемією, через проблеми з корупцією та верховенством права під час президентства Віктора Орбана.

За словами Мадяра, найбільшим викликом у використанні коштів з так званого Фонду відновлення та стійкості є пошук сумісних проектів протягом трьох місяців.