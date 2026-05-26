В МЗС України відреагували на російські погрози ударів по Києву

26 травня 2026, 08:07
В МЗС України відреагували на російські погрози ударів по Києву
МЗС України
Україна обговорює з партнерами, що не треба піддаватися цьому російському шантажу.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів.
 
Про це пише Європейська правда, цитуючи слова Сибіги на спільній пресконференції з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.
 
Сибіга переконаний в тому, що російський вплив не буде успішним.
 
"Наша реакція продемонстрована у тому числі сьогодні, коли я запросив керівників понад 70 дипломатичних місій відвідати місця масованих російських ударів", - заявив дипломат.
 
Він додав, що Україна обговорює з партнерами, що не треба піддаватися цьому російському шантажу. Світ має діяти протилежно до того, що хоче побачити кремль.
 
"Реакція світу має бути пропорційною: а це додаткові пакети допомоги, додаткові санкції. путін має зрозуміти, що він не досягне нічого військовими засобами. Йому натомість треба рятувати свою країну, якщо йому це вдасться", – заявив міністр.
 
Нагадаємо, що міністр закордонних справ країни-агресора рф Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо заявив, що росія "приступає до ударів по об'єктам у Києві".
