Сизранський НПЗ у рф зупинив роботу після атаки дронів – Reuters

Проєктна потужність Сизранського НПЗ становить 8,5 млн тонн нафти на рік, або близько 170 тис. барелів на добу.

Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області рф зупинив роботу після атаки дронів 21 травня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на галузеві джерела.

За їхніми даними, внаслідок удару була пошкоджена установка первинної переробки нафти АВТ-6, котра забезпечує понад 70% потужностей підприємства. Після цього її роботу зупинили. Як зазначається, ремонт установки може тривати понад місяць.

Підприємство належить російській нафтовій компанії Роснєфть.

Проєктна потужність Сизранського НПЗ становить 8,5 млн тонн нафти на рік, або близько 170 тис. барелів на добу.

У 2024 році завод переробив 4,3 млн тонн нафти та виробив 1,5 млн тонн дизельного пального, 800 тис. тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту.

Нагадаємо, українські військові уразили Сизранський нафтопереробний завод компанії Роснєфть у Самарській області рф.