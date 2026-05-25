Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сизранський НПЗ у рф зупинив роботу після атаки дронів – Reuters

25 травня 2026, 19:59
Сизранський НПЗ у рф зупинив роботу після атаки дронів – Reuters
ФОТО ASTRA
Проєктна потужність Сизранського НПЗ становить 8,5 млн тонн нафти на рік, або близько 170 тис. барелів на добу.

Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області рф зупинив роботу після атаки дронів 21 травня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на галузеві джерела.

За їхніми даними, внаслідок удару була пошкоджена установка первинної переробки нафти АВТ-6, котра забезпечує понад 70% потужностей підприємства. Після цього її роботу зупинили. Як зазначається, ремонт установки може тривати понад місяць.

Підприємство належить російській нафтовій компанії Роснєфть.

Проєктна потужність Сизранського НПЗ становить 8,5 млн тонн нафти на рік, або близько 170 тис. барелів на добу.

У 2024 році завод переробив 4,3 млн тонн нафти та виробив 1,5 млн тонн дизельного пального, 800 тис. тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту.

Нагадаємо, українські військові уразили Сизранський нафтопереробний завод компанії Роснєфть у Самарській області рф.

дрониНПЗатака на рф

Останні матеріали

Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється