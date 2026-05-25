Литва тестує систему виявлення дронів – ЗМІ

Випробування стартували після серії інцидентів з безпілотниками в країнах Балтії.

Литва 25- 26 травня проводить тестування системи виявлення безпілотників у Каунаському районі. Для перевірки в небо піднімуть різні типи дронів, зокрема "Шахеди". Випробування відбуваються на 4 локаціях на висоті від 250 до 1 000 метрів.

Про це повідомляє LRT.

Мета тестів – перевірити, наскільки ефективно система здатна виявляти повітряні цілі на низькій висоті. Поштовхом стала серія інцидентів з українськими дронами, які відхилилися від курсу через російські засоби радіоелектронної боротьби.

Балтійський регіон останніми місяцями перетворився на зону підвищеної дронової активності. 7 травня два безпілотники залетіли з боку росії до Латвії – один із них влучив у порожні резервуари на нафтобазі в місті Резекне. Інцидент спричинив політичну кризу: спочатку у відставку пішов міністр оборони Андріс Спрудс, а згодом – і премʼєрка Евіка Сіліня. Голова МЗС України Андрій Сибіга підтвердив, що дрони були українськими і відхилилися від курсу через російські засоби РЕБ.

18 травня мешканці Литви знайшли в полі уламки безпілотника з вибухівкою, який радари не помітили. У Міноборони країни вважають, що дрон також був українським.

13 травня президент Зеленський заявив, що Україна направляє до Латвії та Литви своїх експертів для допомоги в захисті повітряного простору.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 26 травня відвідає Литву у зв'язку з серією вторгнень дронів до країн Балтії.