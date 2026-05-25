Федоров заявив про рекордні закупівлі боєприпасів для ЗСУ

Завдяки відкритому конкурсу АОЗ вдалося зекономити 16% бюджету.

Агентство оборонних закупівель Міноборони провело конкурс, на якому перемогли шість виробників боєприпасів – з усіма вже підписані контракти на постачання для ЗСУ. Конкуренція та прозорі умови дали змогу зекономити 16% від початкової суми та додатково законтрактувати ще десятки тисяч пострілів.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федорів.

За його словами, вже влітку Агентство оборонних закупівель Міноборони планує перевести на конкурентні правила всі можливі оборонні закупівлі, поширити тендерну модель на закупівлю FPV-дронів, а також на ударні безпілотники типів mid-strike та deep-strike. Частину цих процедур планують перенести в електронну систему Prozorro.