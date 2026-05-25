путін хоче втягнути Європу в переговори – МЗС Естонії

росія прагне залучити ЄС до переговорного процесу для виграшу часу.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що глава кремля путін може намагатися залучити Європу до переговорного процесу щодо війни в Україні, розраховуючи отримати від цього політичні вигоди.

Про це він сказав в ефірі програми Ukraina stuudio на ERR.

За словами міністра, нинішній формат перемовин фактично вичерпав себе, а Сполучені Штати більше не відіграють у ньому провідної ролі.

"По суті, у колишньому вигляді вони завершилися. Тепер усі розуміють, що Путін прагне втягнути Європу в переговори", зазначив Тсахкна.

Він вважає, що попередні контакти не були повноцінними переговорами, а радше процесом, який дозволив росії виграти час. Наразі, за його словами, москва активізувала спроби залучити європейські країни до діалогу.

"Ідея полягає у тому, щоб зробити Європу посередником. Але європейські санкції працюють – це те, що українці називають далекобійними та глибинними санкціями", – сказав міністр.

На думку Тсахкни, у разі залучення Європи до ролі посередника рф отримала б додаткові важелі впливу, зокрема можливість стримувати нові санкційні пакети.

Він також згадав про підготовку чергових обмежень ЄС, серед яких " потенційна заборона на надання морських послуг для росії, що, за його словами, є одним із найбільш чутливих для москви кроків.

"Посередництво означає нейтральність. Це не наша мета. Наша мета — формувати майбутню архітектуру безпеки Європи", – підкреслив він.

Тсахкна наголосив, що Євросоюз має зберігати тиск на кремль, а не переходити до ролі посередника.

В той же час, ЄС готує Стубба до можливої ролі у переговорах з росією.