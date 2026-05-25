25 травня 2026, 13:19
ЄС розгляне санкції проти глави МЗС Ізраїлю
Ініціативу Італії щодо Ітамара Бен-Гвіра планують винести на рівень Ради ЄС із закордонних справ.

У Європейському Союзі можуть обговорити запровадження санкцій проти міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра через його дії щодо учасників пропалестинської флотилії.

Про це інформує італійське агентство Ansa

За даними видання, ініціативу винесення питання на рівень Ради ЄС із закордонних справ 15 червня запропонувала Італія. Кілька країн Євросоюзу вже підтримали цю пропозицію, а голова дипломатії ЄС Кая Каллас погодилася винести її на розгляд.

Обговорення пов’язане з інцидентом із флотилією Global Sumud, яку затримали ізраїльські сили. Поведінка Бен-Гвіра щодо активістів викликала критику в низці європейських держав.

Зокрема, у відео, опублікованому 20 травня, видно затриманих активістів, які стоять на колінах, тоді як Бен-Гвір звертається до них із різкими заявами та демонструє ізраїльський прапор. Він також заявляв, що затримані можуть опинитися у в’язниці разом із палестинськими терористами.

Серед учасників флотилії були громадяни кількох країн Європейського Союзу.

Також раніше гучну заяву зробив міністр закордонних справ Чехії Петр Мачинка під час візиту до Праги глави МЗС Ізраїлю Гідеона Саара.

 
