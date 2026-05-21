Чехія пригрозила конфліктом з ЄС через санкції проти Ізраїлю

Чехія заявила про готовність блокувати будь-які санкції Європейського Союзу проти Ізраїлю та навіть піти на відкритий конфлікт із Брюсселем заради захисту стратегічного партнерства з Єрусалимом.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Гучну заяву зробив міністр закордонних справ Чехії Петр Мачинка під час візиту до Праги глави МЗС Ізраїлю Гідеона Саара. За словами чеського дипломата, Прага не дозволить зупинити дію Угоди про асоціацію між Ізраїлем та ЄС, ані повністю, ані частково.

"Чеська Республіка відтепер підтримуватиме Ізраїль, ми не допустимо жодних подальших торгівельних санкцій, навіть якщо нам доведеться блокувати їх як єдиній країні", – наголосив Мачинка.

У Празі також заявили про намір формувати коаліції однодумців усередині ЄС, щоб блокувати "агресивні кроки" проти Ізраїлю навіть у тих випадках, коли рішення ухвалюються кваліфікованою більшістю.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар підтримав позицію Чехії та різко розкритикував частину європейських урядів за спроби дистанціюватися від Єрусалима. На його думку, окремі ліві уряди намагаються нав’язати всьому Євросоюзу радикальну антиізраїльську позицію.

Саар заявив, що така політика грає на руку терористичним режимам у регіоні, зокрема Ірану та палестинським угрупованням. Він також наголосив, що партнерство з Ізраїлем приносить Європі користь у сфері безпеки, технологій та економіки.

Серед ключових напрямів співпраці ізраїльський міністр виділив:

спільну роботу у сфері безпеки;

розвиток високих технологій;

стабільні економічні зв’язки.

На тлі цих заяв верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас раніше повідомила про підготовку санкцій проти кількох ізраїльських поселенців, яких підозрюють у насильстві щодо палестинців.