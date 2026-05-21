Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Чехія пригрозила конфліктом з ЄС через санкції проти Ізраїлю

21 травня 2026, 11:08
Чехія пригрозила конфліктом з ЄС через санкції проти Ізраїлю
Фото: ukrinform.ua
Гучну заяву зробив міністр закордонних справ Чехії Петр Мачинка під час візиту до Праги глави МЗС Ізраїлю Гідеона Саара.

Чехія заявила про готовність блокувати будь-які санкції Європейського Союзу проти Ізраїлю та навіть піти на відкритий конфлікт із Брюсселем заради захисту стратегічного партнерства з Єрусалимом.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Гучну заяву зробив міністр закордонних справ Чехії Петр Мачинка під час візиту до Праги глави МЗС Ізраїлю Гідеона Саара. За словами чеського дипломата, Прага не дозволить зупинити дію Угоди про асоціацію між Ізраїлем та ЄС, ані повністю, ані частково.

"Чеська Республіка відтепер підтримуватиме Ізраїль, ми не допустимо жодних подальших торгівельних санкцій, навіть якщо нам доведеться блокувати їх як єдиній країні", – наголосив Мачинка.

У Празі також заявили про намір формувати коаліції однодумців усередині ЄС, щоб блокувати "агресивні кроки" проти Ізраїлю навіть у тих випадках, коли рішення ухвалюються кваліфікованою більшістю.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар підтримав позицію Чехії та різко розкритикував частину європейських урядів за спроби дистанціюватися від Єрусалима. На його думку, окремі ліві уряди намагаються нав’язати всьому Євросоюзу радикальну антиізраїльську позицію.

Саар заявив, що така політика грає на руку терористичним режимам у регіоні, зокрема Ірану та палестинським угрупованням. Він також наголосив, що партнерство з Ізраїлем приносить Європі користь у сфері безпеки, технологій та економіки.

Серед ключових напрямів співпраці ізраїльський міністр виділив:

  • спільну роботу у сфері безпеки;
  • розвиток високих технологій;
  • стабільні економічні зв’язки.

На тлі цих заяв верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас раніше повідомила про підготовку санкцій проти кількох ізраїльських поселенців, яких підозрюють у насильстві щодо палестинців.

ІзраїльЧехіясанкціїЄвросоюз

Останні матеріали

США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Політика
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 травня 2026, 07:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється