Британська радіостанція помилково оголосила про смерть короля Чарльза III

Британська радіостанція Radio Caroline помилково оголосила про смерть короля Чарльза III і автоматично припинила мовлення. Згодом мовник вибачився і пояснив, що причиною став технічний збій.

Про це повідомляє Euronews.

За даними радіостанції, комп'ютерна помилка у головній студії спрацювала і запустила протокол "смерть монарха" – механізм, який усі британські медіа тримають напоготові. Відповідно до нього, радіостанція автоматично припинила мовлення. Після повернення в ефір Caroline вибачилася перед слухачами та королівською родиною.

"Ми просимо вибачення у Його Величності Короля та наших слухачів за будь-які неприємності, спричинені цією ситуацією", – заявила пресслужба від імені керівника станції Пітера Мура.

У момент інциденту король Чарльз та його дружина Камілла перебували в Ірландії з офіційним візитом – вони слухали виступ місцевого фольклорного гурту. Нагадаємо, у 2024 році Чарльз III публічно оголосив, що бореться з раком.