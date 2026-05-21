Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки.

Президент опублікув звернення у Telegram у четвер, 21 травня.

"Українці щодня вишивають її власноруч, обороняючи те, що рідне. Відбудовуючи зруйноване. Лікуючи рани. Навчаючи дітей і коли вчаться самі. Ми зберігаємо пам'ять і будуємо майбутнє", – написав президент.

День вишиванки відзначають щороку в третій четвер травня. Свято започаткували у 2006 році студенти факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – вони запропонували присвятити один день на рік українській вишитій сорочці. З локальної студентської ініціативи свято швидко переросло у загальнонаціональне, а згодом набуло міжнародного визнання: українці в усьому світі в цей день вдягають вишиванку як символ національної ідентичності та єдності.