Україна очолила світовий рейтинг за балансом міграції – BI

21 травня 2026, 08:33
Фото: з вільного доступу
Основною причиною приросту називають повернення частини біженців, які виїхали в перші роки війни.

За минулий рік додому повернулися близько 1,7 млн українських біженців, що вивело Україну на перше місце у світі за балансом міграції.

Такі підрахунки зробили журналісти Business Insider на основі даних Світового банку та Фонду народонаселення ООН за 2025 рік.

При укладанні рейтингу, журналісти розставляли країни не за загальною кількість мігрантів, а за їх часткою відносно сукупного населення країни. При цьому враховувалися постійні жителі, незалежно від громадянства.

У такий спосіб Україна опинилася на першому місці, збільшивши своє населення за минулий рік близько 1,7 мільйона осіб, що склало 4,4% її населення.

При цьому журналісти Business Insider, вочевидь, користувалися дещо застарілими даними, бо вказують, що сукупне населення України складає 39 мільйонів осіб, а це відповідає або показникам до повномасштабного вторгнення, або кількості населення усієї території України, включно з окупованими частинами.

Крім того в першій п’ятірці країн з найбільшою кількістю іммігрантів відносно поточного населення опинилися:

  • Оман – плюс 2,1% населення;
  • Сирія – 1,6%;
  • ОАЕ – 1,4%;
  • Сейшельські  острови – 1,2%.

А от на протилежному кінці списку опинилися країни, які через міграцію втратили більше людей, ніж здобули.

Так, наприклад, Польща втратила через еміграцію еквівалент 0,9% від її населення у 2025 році. Крім того, люди більше покидають, ніж приїздять, такі країни як Литва, Вірменія, Молдова, Естонія, Чехія та інші. Найбільші втрати наслення саме через міграцію торік мала Йорданія – мінус 2,6% її населення.

