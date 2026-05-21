Власна зброя України створює нові проблеми для путіна – Newsweek

21 травня 2026, 08:37
Фото: alliance/dpa/D
Розширення власного виробництва зброї звільняє Київ від американського вето на далекобійні удари.

Україна позбулася залежності від американського дозволу на далекобійні удари по росії, що створює серйозні політичні проблеми для путіна.

Про це пише Newsweek.

Видання нагадує, що ще від часів адміністрації Байдена Вашингтон фактично мав право вето на найбільш чутливі цілі – оскільки Київ залежав від західної зброї. Трамп після повернення до Білого дому відмовився продавати Україні далекобійні ракети Tomahawk, Німеччина не передала Taurus. Однак розширення українського власного виробництва допомагає Києву вибратися з цієї пастки.

"Київ отримує нові можливості для здійснення ударів, які можуть бути здійснені без нового перекидання американського обладнання", – пише Newsweek. Україна створює власні далекобійні системи, що унеможливлює контроль над дальністю ударів через відмову від поставок певної зброї.

17 травня Сили оборони України здійснили наймасштабніший удар дронами по москві та Підмосков'ю з початку повномасштабного вторгнення – вперше уразивши московський НПЗ, нафтобазу в Солнєчногорську і кілька виробництв мікроелектроніки. Журнал зазначає, що атака "знищила останні ілюзії того, що імперська столиця росії захищена від війни".

Політичні наслідки для путіна можуть виявитися важчими, ніж військові збитки. На тлі економічних труднощів, закриття аеропортів, блокувань інтернету й атак дронів поблизу москви авторитет путіна знижується, "що робить його вразливим для суперників, які претендують на трон", вважають автори матеріалу.

"путін більше не може розраховувати на те, що Америка стримуватиме довгу руку України", – резюмує Newsweek.

