москва зазнала наймасованішої атаки дронів за рік – The Telegraph

18 травня 2026, 11:08
Україна запустила понад 500 безпілотників.

Україна здійснила найбільшу за останній рік атаку дронами по території москви та області, запустивши вночі майже 600 безпілотників. 

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними мера столиці рф Сергія Собяніна, російська ППО нібито збила 586 дронів над різними регіонами росії. Внаслідок атаки, за повідомленнями російських джерел, загинули щонайменше троє людей, а також є поранені.

Вибухи, за словами очевидців, лунали не лише в області, а й у самій москві. Уламки дронів падали в кількох районах, зокрема на території аеропорту "Шереметьєво", який тимчасово зазнав обмежень у роботі.

Українські безпілотники, за оцінками російських ЗМІ та аналітиків, могли бути спрямовані на низку стратегічних об’єктів, зокрема нафтопереробні потужності, логістичну інфраструктуру та підприємства оборонного сектору.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські далекобійні удари досягають московської області, наголосивши, що росія має припинити війну. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді опублікував символічне повідомлення про атаку в соцмережах.

Також у рф заявили про пошкодження житлових будинків, пожежі та постраждалих у московській області. Окремі регіони повідомляли про роботу ППО та падіння уламків.

Паралельно в росії посилюють обмеження щодо поширення інформації про наслідки атак, забороняючи публікацію фото та відео без дозволу влади.

Українські удари стали відповіддю на попередні масовані обстріли України, зокрема Києва, де внаслідок ракетної атаки загинули люди та було зруйновано житлові будинки.

Нагадаємо, що в неділю московська область і тимчасово окупований Крим зазнали масштабної атаки безпілотників.

 

