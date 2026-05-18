У Литві впав невідомий безпілотник

Дрон виявили в полі на півночі країни, походження з’ясовують.

Національний центр кризового управління (NKVC) повідомив, що ввечері 17 травня отримав сигнал про виявлення розбитого дрона в полі поблизу села Самане в Утенському районі.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

За словами директора центру Вілмантаса Віткаускаса, попередньо безпілотник має військове походження, однак остаточні висновки поки не зроблені. За первинними оцінками, дрон може бути українського походження.

"Він розбився, але ознак вибуху немає. Чи мав бойову частину, але поки невідомо", – зазначив він.

Литовські військові повідомили, що радар не фіксував об’єкт у повітряному просторі країни. Про падіння дрона повідомили місцеві жителі.

Після інциденту активували план реагування на надзвичайні ситуації «Щит» (Skydas). Обставини появи безпілотника в Литві з’ясовуються.

Також 17 травня у п’яти регіонах Латвії оголошували повітряну небезпеку.