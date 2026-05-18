18 травня 2026, 09:03
У США під час авіашоу зіткнулися два літаки ВМС
Фото: tass.ru
Четверо членів екіпажу встигли катапультуватися.

У штаті Айдахо під час авіашоу Gunfighter Skies у повітрі зіткнулися два військові літаки США EA-18G Growler. 

Про це пише телеканал BBC з посиланням на представників авіабази та ВМС США.

Інцидент стався 17 травня поблизу авіабази Маунтін-Гоум під час демонстраційного польоту. Після зіткнення виникла пожежа, через що базу тимчасово закрили, а решту програми авіашоу скасували.

Усі четверо членів екіпажу встигли катапультуватися. За даними військових, їхній стан стабільний, наразі медики проводять обстеження.

Літаки належали до ескадрильї електронної боротьби зі штату Вашингтон. Вартість одного EA-18G Growler оцінюється приблизно у 67 млн доларів.

Причини аварії з’ясовують слідчі.

 

Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
