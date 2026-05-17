Куба закупила понад 300 дронів у рф та Ірану

У Вашингтоні занепокоєні потенційними загрозами для США.

Куба придбала понад 300 безпілотників у росії та Ірану і потенційно може застосувати їх проти об’єктів США.

Про це повідомляє Axios.

За даними американських посадовців, із 2023 року Куба закуповує ударні дрони різних типів та розміщує їх у стратегічних районах острова. Також Гавана, як стверджується, переймає іранський досвід протистояння зі США.

Серед потенційних цілей називають американську базу в затоці Гуантанамо, військові кораблі США та місто Кі-Вест у штаті Флорида, яке розташоване приблизно за 120 км від Куби.

На цьому тлі американська військова авіація значно активізувала розвідувальні польоти поблизу кубинського узбережжя.

Також місяць тому Куба отримала першу за три місяці партію нафти з росії.