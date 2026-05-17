17 травня 2026, 16:28
путін побачив нові можливості після зустрічі Трампа і Сі – NYT
Китайська DF-17, фото: Xinua/EPA
Перед візитом до Китаю кремль уважно стежив за переговорами Трампа у Пекіні.

Російський правитель путін наступного тижня вирушить до Китаю для переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпін. 

Візит відбудеться невдовзі після поїздки президента США Дональда Трампа до Пекіна, пише газета The New York Times.

У кремлі заявили, що путін уважно стежив за переговорами Трампа і Сі та планує обговорити з китайським лідером ключові міжнародні питання. Речник кремля Дмитро Пєсков зазначив, що москва розраховує обмінятися з Пекіном оцінками контактів Китаю зі США.

Очікується, що під час дводенного візиту сторони обговорять двосторонню співпрацю, міжнародну ситуацію та підпишуть низку угод.

Як зазначає видання, значення росії для Китаю зросло після війни в Ірані, яка поставила під загрозу світові постачання нафти й газу. москва намагається скористатися цим для поглиблення енергетичної співпраці з Пекіном.

Зокрема, росія роками просуває будівництво нового газопроводу до Китаю через Монголію, однак Пекін досі не погодився на проєкт через побоювання надмірної залежності від російських поставок.

Водночас російські експерти визнають, що переговори путіна і Сі можуть бути непростими, хоча нинішня міжнародна ситуація, на їхню думку, створює для москви додаткові можливості.

Також раніше Трамп заявив, що обговорював із Сі врегулювання війни в Україні.

 

