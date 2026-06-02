Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Китаї розробляють ШІ, який зможе передбачати потенційних критиків влади – NYT

02 червня 2026, 16:18
У Китаї розробляють ШІ, який зможе передбачати потенційних критиків влади – NYT
Фото: з вільного доступу
Метою проєкту є виявлення осіб, які можуть становити політичний ризик для влади.

Китайська компанія Geedge Networks працює над технологією штучного інтелекту, яка може дозволити владі не лише стежити за громадянами, а й прогнозувати, хто в майбутньому може висловити незгоду з політикою держави.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на витік внутрішніх документів компанії та дослідження Університету Вандербільта.

За даними журналістів, Geedge вже продає комерційну версію китайського "Великого брандмауера" – системи цензури та моніторингу інтернету. Водночас компанія розробляє нові інструменти на основі ШІ, які аналізують дані про пересування людей, їхню онлайн-активність, переглянуті відео, прочитані книги та поведінку в мережі для створення детальних профілів громадян.

Дослідники вважають, що метою проєкту є виявлення осіб, які можуть становити політичний ризик для влади. У документах згадуються розробки для визначення "намірів" людей та пошуку так званої "шкідливої інформації" – терміну, який у Китаї часто використовують щодо критики влади та опозиційних поглядів.

Експерти попереджають, що поєднання масового стеження та штучного інтелекту може створити безпрецедентний інструмент контролю. За словами фахівця з національної безпеки Бретта Голдштейна, така система здатна дозволити авторитарним режимам реагувати на потенційне інакомислення ще до того, як людина встигне публічно висловити свою позицію.

Розвиток технології частково стримували американські обмеження на експорт високопродуктивних ШІ-чипів до Китаю. Водночас аналітики зазначають, що Пекін активно працює над зменшенням залежності від американських технологій та продовжує інвестувати у власні системи штучного інтелекту для безпеки й спостереження.

За інформацією NYT, наразі немає доказів того, що Geedge вже завершила створення або розгорнула систему прогнозування інакомислення. Однак американські чиновники підтверджують, що китайські компанії та правоохоронні органи активно працюють над подібними технологіями, використовуючи сучасні моделі штучного інтелекту для посилення систем державного контролю.

Китайштучний інтелект

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Найбільший провал американської контррозвідки в історії США – Крейг Анґер
Переклад iPress – 02 червня 2026, 14:09
Операція
Політика
Операція "Павутина" досі відлунює в росії. Її уроки стали попередженням для всього Заходу – CEPA
Переклад iPress – 02 червня 2026, 11:44
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 червня 2026, 08:19
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Політика
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Переклад iPress – 01 червня 2026, 15:33
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723
Технології
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723 "Іскандер-М" та Х-47М2 "Кинджал" – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 червня 2026, 12:52
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 червня 2026, 09:19
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється