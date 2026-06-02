У Китаї розробляють ШІ, який зможе передбачати потенційних критиків влади – NYT

Метою проєкту є виявлення осіб, які можуть становити політичний ризик для влади.

Китайська компанія Geedge Networks працює над технологією штучного інтелекту, яка може дозволити владі не лише стежити за громадянами, а й прогнозувати, хто в майбутньому може висловити незгоду з політикою держави.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на витік внутрішніх документів компанії та дослідження Університету Вандербільта.

За даними журналістів, Geedge вже продає комерційну версію китайського "Великого брандмауера" – системи цензури та моніторингу інтернету. Водночас компанія розробляє нові інструменти на основі ШІ, які аналізують дані про пересування людей, їхню онлайн-активність, переглянуті відео, прочитані книги та поведінку в мережі для створення детальних профілів громадян.

Дослідники вважають, що метою проєкту є виявлення осіб, які можуть становити політичний ризик для влади. У документах згадуються розробки для визначення "намірів" людей та пошуку так званої "шкідливої інформації" – терміну, який у Китаї часто використовують щодо критики влади та опозиційних поглядів.

Експерти попереджають, що поєднання масового стеження та штучного інтелекту може створити безпрецедентний інструмент контролю. За словами фахівця з національної безпеки Бретта Голдштейна, така система здатна дозволити авторитарним режимам реагувати на потенційне інакомислення ще до того, як людина встигне публічно висловити свою позицію.

Розвиток технології частково стримували американські обмеження на експорт високопродуктивних ШІ-чипів до Китаю. Водночас аналітики зазначають, що Пекін активно працює над зменшенням залежності від американських технологій та продовжує інвестувати у власні системи штучного інтелекту для безпеки й спостереження.

За інформацією NYT, наразі немає доказів того, що Geedge вже завершила створення або розгорнула систему прогнозування інакомислення. Однак американські чиновники підтверджують, що китайські компанії та правоохоронні органи активно працюють над подібними технологіями, використовуючи сучасні моделі штучного інтелекту для посилення систем державного контролю.