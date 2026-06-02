США тиснуть на Оман через зв'язки з Іраном – WSJ

02 червня 2026, 16:38
Адміністрація Трампа погрожувала Оману санкціями та навіть бомбардуванням.

Три місяці після початку американсько-іранської війни нейтральна позиція Оману починає давати зворотний ефект. Вашингтон дедалі відкритіше трактує підхід Маската до Тегерана як ворожий і вимагає обрати сторону.

Про це пише WSJ.

За словами американського чиновника, адміністрація Трампа погрожувала Оману санкціями та навіть бомбардуванням, після того як розвідка дійшла висновку, що Маскат нібито планує приєднатися до Ірану у блокуванні суден в Ормузькій протоці. Оман ці звинувачення послідовно заперечує. Минулої середи Трамп заявив, що може наказати авіаудари по Оману, якщо та підтримає іранський план із введення мита за прохід суден через протоку. Оманські чиновники, за даними видання, були шоковані такою раптовою ворожістю.

Напруга між двома країнами бере початок іще до перших американсько-ізраїльських ударів: тоді міністр закордонних справ Оману заявив, що ядерна угода з Іраном "знаходиться в межах досяжності". Американські чиновники розцінили це як дезінформацію і відтоді намагаються відтіснити Маскат від будь-якого дипломатичного процесу.

Ситуацію ускладнює відсутність у Оману реального впливу у Вашингтоні: на відміну від сусідів по Перській затоці, країна не має американських баз і не підкріплює відносини масштабними оборонними контрактами.

Сам Оман наполягає: збереження каналів зв'язку з Іраном – свідома стратегія заради миру. Саме завдяки цим каналам на початку конфлікту вдалося відновити авіасполучення в регіоні. Проте після майже 200 років партнерства зі США ця роль посередника опинилася під серйозним тиском.

