Масовані удари рф приховують виснаження російської армії – WP

Масштабні атаки на українські міста є лише спробою агресора сховати критичне виснаження власної економіки та армії.

Масовані ракетні удари росії по Україні є спробою замаскувати військовий глухий кут, а не свідченням сили. Фінансові та технічні ресурси кремля стрімко вичерпуються, а початкові стратегічні цілі є остаточно нереалістичними.

Таку оцінку наводить The Washington Post з посиланням на європейських високопосадовців, військових чиновників та аналітиків спецслужб.

Наступальний потенціал російської армії стабільно знижується через критичний дисбаланс між втратами й виробництвом. Щомісяця росія втрачає від 100 до 150 танків та бойових машин піхоти, тоді як її оборонно-промисловий комплекс здатен виробляти з нуля лише 20–30 нових танків на місяць. Дефіцит кремль покриває виключно за рахунок розконсервації радянської техніки 1950–1960-х років – запаси якої, за розрахунками експертів, повністю вичерпаються до кінця 2026 – початку 2027 року.

Не менш критичною є фінансова ситуація. Військові витрати москви сягнули 7–8% ВВП, що спровокувало рекордну інфляцію та дефіцит робочої сили у 4–5 мільйонів працівників через масову мобілізацію та відтік кадрів на оборонні заводи.

За оцінками західних спецслужб, нинішня ескалація є психологічною операцією: путін намагається створити ілюзію невичерпних ресурсів і залякуванням змусити Україну та Захід погодитися на переговори на умовах москви.