FIE: російських фехтувальників допустять до змагань під прапором і гімном

З росіян знято всі обмеження.

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань із використанням національної символіки – прапора та гімну.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Згідно з рішенням, починаючи з чемпіонату світу з фехтування 2026 року в Гонконзі, спортсмени з росії та білорусі зможуть брати участь в індивідуальних і командних змаганнях під своїми національними абревіатурами, у національній формі, з прапорами та гімнами.

Раніше вони допускалися до турнірів лише у нейтральному статусі. Зокрема, минулого року на чемпіонаті світу в Тбілісі виступали 40 спортсменів із рф і білорусі, частина з яких, за даними ЗМІ, була пов’язана з російськими військовими структурами.