02 червня 2026, 15:12
Після масованої атаки Сибіга закликав Захід посилити санкції та озброїти Україну
Можна змінити здатність росії продовжувати терор, наголосив глава МЗС, закликавши партнерів діяти, а не лише засуджувати.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після нічної масованої атаки рф закликав міжнародних партнерів перейти від засудження до конкретних дій, зокрема посилити санкції проти росії та збільшити військову допомогу Києву. Відповідну заяву глава відомства опублікував на платформі X у вівторок, 2 червня.

Під час чергової нічної атаки російські війська застосували 656 безпілотників і 73 ракети. Внаслідок ударів загинули щонайменше 12 осіб, серед них діти, ще сотні цивільних зазнали поранень.
Міністр наголосив, що росія програє на полі бою, тож ракетні удари не здатні змінити ситуацію. Водночас міжнародні партнери можуть вплинути на здатність москви продовжувати атаки проти цивільних.

Зокрема Сибіга закликав використати кошти Європейського фонду миру для фінансування програм PURL із посилення української протиповітряної оборони, закупівлі додаткових систем Patriot і ракет до них, а також збільшити інвестиції в українські далекобійні спроможності.

Крім того, він виступив за посилення санкційного тиску на росію, запровадження заборон на поїздки для учасників бойових дій, використання заморожених російських активів та подальшу міжнародну ізоляцію країни-агресора.

Третій пункт, за словами Сибіги - "зробити давно запізнілі стратегічні кроки, такі як відкриття переговорних кластерів ЄС для України".

Міністр резюмував, що мирні ініціативи матимуть результат лише за умови реального тиску на москву.

У Києві кількість постраждалих зросла до 79.
Серед поранених є троє дітей - 3, 11 та 17 років.
Також повідомляли про 6 загиблих мешканців Києва.

