Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Нові санкції ЄС проти росії можуть представити вже наступного тижня

01 червня 2026, 16:23
Нові санкції ЄС проти росії можуть представити вже наступного тижня
Після презентації пакета країни Євросоюзу розпочнуть переговори, щоб погодити його до середини липня.

Європейська комісія може вже на початку наступного тижня представити 21-й пакет санкцій проти рф, який передбачатиме подальше посилення тиску на фінансовий сектор країни-агресора та механізми обходу чинних обмежень.

Про це повідомляють джерела в європейських дипломатичних колах.

За словами співрозмовника, новий пакет може містити додаткові заходи проти використання криптовалют для обходу санкцій, а також обмеження щодо фінансових установ у третіх країнах, зокрема в Центральній Азії, які допомагають російським банкам проводити операції попри західні заборони.

Після офіційної презентації документа розпочнуться консультації між державами-членами ЄС. У Брюсселі розраховують завершити узгодження пакета до середини липня.

За інформацією джерела, досягнення компромісу цього разу може бути простішим, оскільки від нового уряду Угорщини надходять сигнали про готовність конструктивніше підходити до санкційної політики Євросоюзу та не блокувати рішення за допомогою права вето.

Попередній, 20-й пакет санкцій ЄС був затверджений у квітні. Він включав обмеження проти російського "тіньового флоту", банківського сектору, морської логістики, портової інфраструктури та окремих фізичних осіб.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк раніше заявляв, що близько 70% положень 20-го пакета були сформовані з урахуванням пропозицій української сторони.

За його словами, Київ уже проводить консультації з європейськими партнерами щодо нового санкційного пакета. Україна пропонує зосередитися на подальшому тиску на російські банки та остаточному перекритті каналів обходу санкцій через криптовалютні операції.

У Брюсселі розраховують, що нові обмеження допоможуть ускладнити доступ росії до міжнародної фінансової системи та посилять тиск на економіку країни, яка продовжує війну проти України.

Раніше ми писали, що Україна синхронізувала санкції з 20-м пакетом ЄС.

 

РосіясанкціїЄвросоюз

Останні матеріали

Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Політика
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Переклад iPress – 01 червня 2026, 15:33
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723
Технології
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723 "Іскандер-М" та Х-47М2 "Кинджал" – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 червня 2026, 12:52
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 червня 2026, 09:19
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється