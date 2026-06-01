Нові санкції ЄС проти росії можуть представити вже наступного тижня

Після презентації пакета країни Євросоюзу розпочнуть переговори, щоб погодити його до середини липня.

Європейська комісія може вже на початку наступного тижня представити 21-й пакет санкцій проти рф, який передбачатиме подальше посилення тиску на фінансовий сектор країни-агресора та механізми обходу чинних обмежень.

Про це повідомляють джерела в європейських дипломатичних колах.

За словами співрозмовника, новий пакет може містити додаткові заходи проти використання криптовалют для обходу санкцій, а також обмеження щодо фінансових установ у третіх країнах, зокрема в Центральній Азії, які допомагають російським банкам проводити операції попри західні заборони.

Після офіційної презентації документа розпочнуться консультації між державами-членами ЄС. У Брюсселі розраховують завершити узгодження пакета до середини липня.

За інформацією джерела, досягнення компромісу цього разу може бути простішим, оскільки від нового уряду Угорщини надходять сигнали про готовність конструктивніше підходити до санкційної політики Євросоюзу та не блокувати рішення за допомогою права вето.

Попередній, 20-й пакет санкцій ЄС був затверджений у квітні. Він включав обмеження проти російського "тіньового флоту", банківського сектору, морської логістики, портової інфраструктури та окремих фізичних осіб.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк раніше заявляв, що близько 70% положень 20-го пакета були сформовані з урахуванням пропозицій української сторони.

За його словами, Київ уже проводить консультації з європейськими партнерами щодо нового санкційного пакета. Україна пропонує зосередитися на подальшому тиску на російські банки та остаточному перекритті каналів обходу санкцій через криптовалютні операції.

У Брюсселі розраховують, що нові обмеження допоможуть ускладнити доступ росії до міжнародної фінансової системи та посилять тиск на економіку країни, яка продовжує війну проти України.

