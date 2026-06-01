Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Війна стає тягарем для економіки росії – Reuters

01 червня 2026, 16:58
Війна стає тягарем для економіки росії – Reuters
InformNapalm
Санкції, високі ставки та удари по стратегічній інфраструктурі посилюють тиск на економіку рф, змушуючи навіть лояльні кола говорити про необхідність миру.

Російська економіка дедалі сильніше відчуває наслідки війни проти України, а представники бізнесу все частіше називають її завершення ключовою умовою для відновлення економічного зростання.

Напередодні Петербурзького міжнародного економічного форуму, який стартує 3 червня, кремль намагається знайти нові джерела розвитку економіки, пише Reuters.

Однак, як зазначає агентство, дедалі більше російських підприємців і фінансистів вважають, що головною перешкодою для зростання залишається саме війна.

За оцінками видання, темпи зростання російської економіки різко сповільнилися. Після майже 5% у 2024 році вони знизилися приблизно до 1% торік, а в першому кварталі 2026 року ВВП рф скоротився на 0,2%. Прогноз на поточний рік становить лише 0,4%.

Російська влада пояснює ситуацію високими процентними ставками, санкційним тиском і зміцненням рубля. Водночас додатковий удар по економіці завдають атаки українських безпілотників на об’єкти нафтопереробки, логістики та промисловості.

За даними агентства, пошкодження енергетичної інфраструктури вплинули на значну частину нафтопереробних потужностей країни.

Співрозмовники Reuters у російських ділових колах стверджують, що найбільший позитивний ефект для економіки могло б дати завершення війни та відновлення міжнародних економічних зв’язків.

Один із керівників великої компанії на умовах анонімності звернув увагу, що кожна позитивна новина про мирні переговори одразу викликає зростання російського фондового ринку.

Водночас процес переговорів фактично зайшов у глухий кут. На цьому тлі відкладаються потенційні інвестиції, а перспективи пом’якшення санкцій залишаються невизначеними.

Критичні оцінки дедалі частіше лунають навіть усередині росії. Колишній заступник голови Центробанку рф Олег В’югін заявив, що за нинішніх умов уряд практично не має інструментів для відновлення економічного зростання.

Подібну думку висловив і депутат Держдуми Ренат Сулейменов, який попередив, що тривале продовження війни негативно впливає на інвестиції та розвиток економіки.

На думку агенції, без послаблення санкцій і залучення зовнішніх ресурсів російська економіка ризикує надовго застрягнути в стані стагнації. Експерти наголошують, що внутрішніх джерел для підтримки стабільного зростання росії дедалі більше бракує.

 
війнаРосіяекономіка

Останні матеріали

Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Політика
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Переклад iPress – 01 червня 2026, 15:33
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723
Технології
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723 "Іскандер-М" та Х-47М2 "Кинджал" – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 червня 2026, 12:52
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 червня 2026, 09:19
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється