Війна стає тягарем для економіки росії – Reuters

Санкції, високі ставки та удари по стратегічній інфраструктурі посилюють тиск на економіку рф, змушуючи навіть лояльні кола говорити про необхідність миру.

Російська економіка дедалі сильніше відчуває наслідки війни проти України, а представники бізнесу все частіше називають її завершення ключовою умовою для відновлення економічного зростання.

Напередодні Петербурзького міжнародного економічного форуму, який стартує 3 червня, кремль намагається знайти нові джерела розвитку економіки, пише Reuters.

Однак, як зазначає агентство, дедалі більше російських підприємців і фінансистів вважають, що головною перешкодою для зростання залишається саме війна.

За оцінками видання, темпи зростання російської економіки різко сповільнилися. Після майже 5% у 2024 році вони знизилися приблизно до 1% торік, а в першому кварталі 2026 року ВВП рф скоротився на 0,2%. Прогноз на поточний рік становить лише 0,4%.

Російська влада пояснює ситуацію високими процентними ставками, санкційним тиском і зміцненням рубля. Водночас додатковий удар по економіці завдають атаки українських безпілотників на об’єкти нафтопереробки, логістики та промисловості.

За даними агентства, пошкодження енергетичної інфраструктури вплинули на значну частину нафтопереробних потужностей країни.

Співрозмовники Reuters у російських ділових колах стверджують, що найбільший позитивний ефект для економіки могло б дати завершення війни та відновлення міжнародних економічних зв’язків.

Один із керівників великої компанії на умовах анонімності звернув увагу, що кожна позитивна новина про мирні переговори одразу викликає зростання російського фондового ринку.

Водночас процес переговорів фактично зайшов у глухий кут. На цьому тлі відкладаються потенційні інвестиції, а перспективи пом’якшення санкцій залишаються невизначеними.

Критичні оцінки дедалі частіше лунають навіть усередині росії. Колишній заступник голови Центробанку рф Олег В’югін заявив, що за нинішніх умов уряд практично не має інструментів для відновлення економічного зростання.

Подібну думку висловив і депутат Держдуми Ренат Сулейменов, який попередив, що тривале продовження війни негативно впливає на інвестиції та розвиток економіки.

На думку агенції, без послаблення санкцій і залучення зовнішніх ресурсів російська економіка ризикує надовго застрягнути в стані стагнації. Експерти наголошують, що внутрішніх джерел для підтримки стабільного зростання росії дедалі більше бракує.