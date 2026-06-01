Іранські атаки пошкодили 20 військових об’єктів США від початку війни
01 червня 2026, 13:35
Об’єкти розташовані в Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Катарі, Кувейті, Іраку, Йорданії, Бахрейні та Омані.
Іран завдав ударів по ключових об’єктах у восьми країнах Близького Сходу з кінця лютого, завдавши збитків на мільйони доларів сучасним системам протиповітряної оборони, літакам-заправникам і радарам. Загалом нарахували 20 пошкоджених американських військових об’єктів від початку війни. Це вказує на те, що масштаби атак є більшими, ніж визнавалося публічно.
Про це свідчать супутникові знімки та відео, пише BBC.
Тегеран атакував як американські бази, так і спільні військові об’єкти у відповідь на удари США та Ізраїлю по Ірану й Лівану протягом останніх трьох місяців. Пентагон заявляє, що від початку операції Epic Fury було уражено понад 13 000 цілей в Ірані. Хоча Білий дім неодноразово стверджував, що іранські військові сили були майже повністю знищені, аналітики вважають, що масштаби пошкоджень на американських об’єктах свідчать про те, що контратаки Тегерана були точнішими й масштабнішими, ніж раніше визнавали американські посадовці.
США намагалися обмежити супутниковий аналіз конфлікту, звернувшись до компанії Planet, великого постачальника супутникових знімків, із проханням запровадити безстрокове обмеження на нові зображення Ірану та більшої частини Близького Сходу. Компанія пояснила це бажанням запобігти використанню її знімків "ворожими силами для атак на союзний персонал і цивільних осіб країн НАТО".
BBC Verify використовувала супутникові знімки інших міжнародних постачальників разом зі старішими зображеннями Planet, щоб відстежити пошкодження, спричинені іранськими атаками. Об’єкти розташовані в Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Катарі, Кувейті, Іраку, Йорданії, Бахрейні та Омані. Реальна кількість може бути більшою. Деякі аналітики оцінюють число атакованих баз у 28. Серед цінного обладнання, що зазнало пошкоджень, були три сучасні системи протиракетної оборони на базах Аль-Рувайс і Аль-Садер в ОАЕ та на авіабазі Муваффак Салті в Йорданії.
Іранські удари також серйозно пошкодили американські літаки-заправники та літаки спостереження на авіабазі Prince Sultan у Саудівській Аравії, свідчить експертний аналіз супутникових знімків. Один із літаків ідентифікували як літак спостереження E-3 Sentry. Американські медіа повідомляли, що його заміна може коштувати до 700 млн доларів.
Також атаки були спрямовані на авіабазу Ali Al Salem та табір Camp Arifjan у Кувейті. На супутникових знімках виявили зруйновані паливні сховища, ангари для літаків і житлові приміщення для військових. База зазнавала ударів кілька разів протягом конфлікту. А в Camp Arifjan оборонна розвідувальна компанія Janes зафіксувала значні пошкодження обладнання супутникового зв’язку.