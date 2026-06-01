Іранські атаки пошкодили 20 військових об’єктів США від початку війни

Об’єкти розташовані в Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Катарі, Кувейті, Іраку, Йорданії, Бахрейні та Омані.

Іран завдав ударів по ключових об’єктах у восьми країнах Близького Сходу з кінця лютого, завдавши збитків на мільйони доларів сучасним системам протиповітряної оборони, літакам-заправникам і радарам. Загалом нарахували 20 пошкоджених американських військових об’єктів від початку війни. Це вказує на те, що масштаби атак є більшими, ніж визнавалося публічно.

Про це свідчать супутникові знімки та відео, пише BBC.

Тегеран атакував як американські бази, так і спільні військові об’єкти у відповідь на удари США та Ізраїлю по Ірану й Лівану протягом останніх трьох місяців. Пентагон заявляє, що від початку операції Epic Fury було уражено понад 13 000 цілей в Ірані. Хоча Білий дім неодноразово стверджував, що іранські військові сили були майже повністю знищені, аналітики вважають, що масштаби пошкоджень на американських об’єктах свідчать про те, що контратаки Тегерана були точнішими й масштабнішими, ніж раніше визнавали американські посадовці.