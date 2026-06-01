У Китаї розробили фарбу, яка "приховує" дрони від радарів

Китайська компанія Star-Navi вивела на ринок нову серію спеціалізованих покриттів XRAM-C Series у формі спрею для поглинання радіолокаційних сигналів.

Принцип дії матеріалу полягає в тому, що він не відбиває радіохвилі назад до радара, а поглинає їх і перетворює на теплову енергію. У результаті сила відбитого сигналу суттєво знижується, що скорочує ефективну площу розсіювання дрона та ускладнює його виявлення радіолокаційними системами.

Компанія пропонує три модифікації покриття, адаптовані до різних частотних діапазонів. Версія C105 забезпечує захист від радарів X та Ku-діапазонів, C112 розрахована на протидію системам S і C-діапазонів, а універсальна C113B охоплює обидві групи частот. Метод нанесення покриття на підготовлені поверхні не вимагає спеціалізованої виробничої інфраструктури. Цікаво, що Star-Navi пропонує свою фарбу в контейнерах вагою 1 кг, 5 кг та 10 кг, що підкреслює доступність продукту.