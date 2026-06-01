Син експрезидента Філіппін здався поліції у масштабній справі про корупцію

Джинггой Естрада заявив, що "не використовуватиме Сенат як щит від звинувачень проти нього".

Філіппінський сенатор Джинггой Естрада здався поліції після того, як суд видав ордер на його арешт за звинуваченням у корупції.

Про це повідомляє Bloomberg, наголошуючи, що у цій південноазійській країні загострюється політична напруженість.

Естрада заявив, що "не використовуватиме Сенат як щит від звинувачень проти нього". Він – найвищий державний чиновник, якому висунули корупційні обвинувачення у масштабній справі про будівництво захисних споруд від повеней. Зловживання сповільнили економіку Філіппін та спровокували масові протести.