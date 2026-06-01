Син експрезидента Філіппін здався поліції у масштабній справі про корупцію

01 червня 2026, 14:33
Фото: EPA/UPG
Джинггой Естрада заявив, що "не використовуватиме Сенат як щит від звинувачень проти нього".
Філіппінський сенатор Джинггой Естрада здався поліції після того, як суд видав ордер на його арешт за звинуваченням у корупції.
 
Про це повідомляє Bloomberg, наголошуючи, що у цій південноазійській країні загострюється політична напруженість.
 
Естрада заявив, що "не використовуватиме Сенат як щит від звинувачень проти нього". Він – найвищий державний чиновник, якому висунули корупційні обвинувачення у масштабній справі про будівництво захисних споруд від повеней. Зловживання сповільнили економіку Філіппін та спровокували масові протести.
 
У п’ятницю суд наказав арештувати його за окремою справою про корупцію, пов’язаною з тим самим скандалом, але він зміг внести заставу.
 
Естрада стверджує, що отримав пропозицію вийти з блоку більшості у Сенаті в обмін на закриття справ проти нього. За його словами, він відхилив її. Сенатор не назвав, хто зробив ці пропозиції і не надав доказів на підтвердження своїх заяв.  Більшість у Сенаті контролюють союзники віцепрезидентки Сари Дутерте, яка перебуває у жорсткому конфлікті з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим.

 

