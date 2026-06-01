Син експрезидента Філіппін здався поліції у масштабній справі про корупцію
01 червня 2026, 14:33
Філіппінський сенатор Джинггой Естрада здався поліції після того, як суд видав ордер на його арешт за звинуваченням у корупції.
Про це повідомляє Bloomberg, наголошуючи, що у цій південноазійській країні загострюється політична напруженість.
Естрада заявив, що "не використовуватиме Сенат як щит від звинувачень проти нього". Він – найвищий державний чиновник, якому висунули корупційні обвинувачення у масштабній справі про будівництво захисних споруд від повеней. Зловживання сповільнили економіку Філіппін та спровокували масові протести.
У п’ятницю суд наказав арештувати його за окремою справою про корупцію, пов’язаною з тим самим скандалом, але він зміг внести заставу.
Естрада стверджує, що отримав пропозицію вийти з блоку більшості у Сенаті в обмін на закриття справ проти нього. За його словами, він відхилив її. Сенатор не назвав, хто зробив ці пропозиції і не надав доказів на підтвердження своїх заяв. Більшість у Сенаті контролюють союзники віцепрезидентки Сари Дутерте, яка перебуває у жорсткому конфлікті з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим.