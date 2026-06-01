У Міноборони заявили про достатнє фінансування поставок зброї зі США

У Міністерстві оборони України заявили, що обсяг коштів, залучених через міжнародну програму PURL, залишається достатнім для продовження поставок критично важливого озброєння зі США.

"Обсяг внесків у програму PURL достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Допомога продовжує надходити", – зазначили у відомстві.

Водночас у міністерстві відмовилися розкривати деталі щодо обсягів поставок, переліку країн-учасниць програми, номенклатури озброєння та умов укладених контрактів.

Там пояснили, що під час воєнного стану така інформація належить до категорії службової та не підлягає публічному розголошенню.

Раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що до програми PURL вже залучено майже 5,5 млрд доларів. У межах цього механізму країни-партнери фінансують закупівлю американського озброєння для потреб України.

Останнім часом у низці європейських столиць зростає занепокоєння щодо подальшої роботи програми. Причиною називають збільшення навантаження на оборонні ресурси США на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та необхідності поповнення власних запасів озброєння.

Попри це, в українському оборонному відомстві запевняють, що наразі механізм PURL продовжує працювати, а поставки необхідного озброєння тривають.