У Литві масово повідомляють про можливе замінування шкіл

Діти складають іспити на знання мови та літератури.

Поліція Литви отримала понад сотню повідомлень щодо можливого замінування навчальних закладів країни під час того, як діти складали державний іспит.

Про це повідомили в поліції Литви, передає LRT.

Правоохоронці вже отримали 132 повідомлення з погрозами, проте їхня кількість продовжує зростати. У поліції заявили, що відповідальні за безпеку шкіл мають оглянути їхні території, а в разі виявлення підозрілих предметів негайно зателефонувати за номером 112.

Водночас поліціянти просять адміністрації шкіл продовжити проведення іспитів для учнів, а жителів – залишатися пильними. Як стверджує мовник, у Національному агентстві освіти Литви повідомили, що учні перебувають у безпеці та продовжують складати іспит у звичайному режимі.