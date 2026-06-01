США вдарили по іранських військових об’єктах

США заявили, що завдали ударів по іранських військових об’єктах, а Тегеран у відповідь атакував авіабазу США.

Американське Центральне командування (CENTCOM) заявило, що удари по узбережжю Ірану в районі Перської затоки стали відповіддю на "агресивні дії Ірану", зокрема збиття американського безпілотника MQ-1, який нібито перебував над міжнародними водами.

"Американські винищувачі оперативно відповіли, знищивши іранські системи ППО, наземний пункт управління та два ударні дрони-камікадзе, які становили явну загрозу для суден у регіональних водах", – повідомили в CENTCOM.

У командуванні додали, що США й надалі захищатимуть свої сили та інтереси під час чинного перемир’я. Тим часом Корпус вартових Ісламської революції Ірану у понеділок заявив, що у відповідь атакував авіабазу, яку використовують США, однак не уточнив, про який саме об’єкт ідеться. Державне агентство Кувейту KUNA повідомило, що системи ППО країни перехоплювали ракети та дрони, а по всій країні лунали сирени повітряної тривоги. У Кувейті розташована велика американська військова база.

Президент США Дональд Трамп у нічному дописі в соцмережах не згадував про новий обмін ударами, але знову заявив, що Іран "справді хоче укласти угоду".

Він також розкритикував критиків переговорів, у тому числі "так званих непатріотичних республіканців", за негативні коментарі щодо дипломатичного процесу.