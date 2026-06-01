Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США вдарили по іранських військових об’єктах

01 червня 2026, 10:31
США вдарили по іранських військових об’єктах
Фото: з вільних джерел
Тегеран у відповідь атакував авіабазу Штатів.
США заявили, що завдали ударів по іранських військових об’єктах, а Тегеран у відповідь атакував авіабазу США. 
 
Про це пише Reuters.
 
Американське Центральне командування (CENTCOM) заявило, що удари по узбережжю Ірану в районі Перської затоки стали відповіддю на "агресивні дії Ірану", зокрема збиття американського безпілотника MQ-1, який нібито перебував над міжнародними водами.
 
"Американські винищувачі оперативно відповіли, знищивши іранські системи ППО, наземний пункт управління та два ударні дрони-камікадзе, які становили явну загрозу для суден у регіональних водах", – повідомили в CENTCOM.
 
У командуванні додали, що США й надалі захищатимуть свої сили та інтереси під час чинного перемир’я. Тим часом Корпус вартових Ісламської революції Ірану у понеділок заявив, що у відповідь атакував авіабазу, яку використовують США, однак не уточнив, про який саме об’єкт ідеться. Державне агентство Кувейту KUNA повідомило, що системи ППО країни перехоплювали ракети та дрони, а по всій країні лунали сирени повітряної тривоги. У Кувейті розташована велика американська військова база.
 
Президент США Дональд Трамп у нічному дописі в соцмережах не згадував про новий обмін ударами, але знову заявив, що Іран "справді хоче укласти угоду".
 
Він також розкритикував критиків переговорів, у тому числі "так званих непатріотичних республіканців", за негативні коментарі щодо дипломатичного процесу.

 

СШАІран

Останні матеріали

Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723
Технології
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723 "Іскандер-М" та Х-47М2 "Кинджал" – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 червня 2026, 12:52
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 червня 2026, 09:19
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється