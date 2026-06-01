Китай вивів на орбіту супутник, який змінить роботу мобільних операторів

За інформацією видання, успішний запуск відбувся 31 травня 2026 року о 02:07 за пекінським часом з космодрому Січан. Космічний апарат на задану орбіту доставила ракета-носій "Чанчжень-2D". Ця місія ознаменувала вже 646-й політ для ракет-носіїв цієї серії.

Головною метою запуску є експериментальна перевірка новітніх технологій супутникового інтернету. Новий апарат допоможе протестувати пряме широкосмугове з'єднання зі звичайними мобільними телефонами, а також відпрацювати інтеграцію космічних та наземних мереж зв'язку.

Нагадаємо, Китай відправив на свою космічну станцію "Тяньгунь" трьох космонавтів на борту корабля "Шеньчжоу-23". Особливістю цієї місії є те, що один із членів екіпажу пробуде на орбіті цілий рік, що стане абсолютним рекордом для китайської космічної програми на шляху до запланованої висадки на Місяць у 2030 році.