Китай вивів на орбіту супутник, який змінить роботу мобільних операторів
01 червня 2026, 08:55
Супутник використовуватимуть для тестування технологій прямого широкосмугового зв'язку мобільних телефонів із космосом.
Китай успішно вивів на задану орбіту новий випробувальний супутник.
Про це повідомляє CCTV News.
За інформацією видання, успішний запуск відбувся 31 травня 2026 року о 02:07 за пекінським часом з космодрому Січан. Космічний апарат на задану орбіту доставила ракета-носій "Чанчжень-2D". Ця місія ознаменувала вже 646-й політ для ракет-носіїв цієї серії.
Головною метою запуску є експериментальна перевірка новітніх технологій супутникового інтернету. Новий апарат допоможе протестувати пряме широкосмугове з'єднання зі звичайними мобільними телефонами, а також відпрацювати інтеграцію космічних та наземних мереж зв'язку.
Нагадаємо, Китай відправив на свою космічну станцію "Тяньгунь" трьох космонавтів на борту корабля "Шеньчжоу-23". Особливістю цієї місії є те, що один із членів екіпажу пробуде на орбіті цілий рік, що стане абсолютним рекордом для китайської космічної програми на шляху до запланованої висадки на Місяць у 2030 році.