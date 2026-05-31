31 травня 2026, 18:12
Зеленський: Лише тиск на росію здатен наблизити мир
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Глава держави закликав партнерів активніше використовувати політичні та економічні важелі впливу на рф.

Для досягнення справедливого миру та гарантування безпеки необхідно посилити міжнародний політичний і економічний тиск на москву, а також продовжити підтримку України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, регулярні російські удари по українських містах вкотре доводять необхідність рішучих дій з боку міжнародної спільноти. Глава держави наголосив, що лише посилення санкційного тиску та зміцнення української оборони можуть змусити росію відмовитися від агресії.

"Всі ці удари треба зупинити. Потрібна лише достатня підтримка нашого захисту і продовження тиску на росію", – підкреслив президент.

Зеленський закликав партнерів максимально використовувати всі наявні інструменти впливу на москву, зокрема санкційні механізми та економічні обмеження.

"Наші далекобійні санкції, санкції від партнерів, усі форми політичного та економічного тиску на росію повинні спрацювати, щоб можна було досягти реальної безпеки. Тільки тиск спрацює на мир", – заявив він.

Президент також звернув увагу на наслідки чергової російської атаки по Дніпру. Внаслідок удару безпілотника сталася масштабна пожежа на території термінала "Нової пошти". Вогонь охопив складські приміщення та припарковані поруч автомобілі.

На місці події працюють рятувальники, поліцейські та інші екстрені служби. До ліквідації наслідків залучені десятки фахівців і значна кількість спецтехніки.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

 
