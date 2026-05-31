Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС може заморозити перегляд цінової стелі на російську нафту – Bloomberg

31 травня 2026, 14:19
ЄС може заморозити перегляд цінової стелі на російську нафту – Bloomberg
Причиною стали різке зростання нафтових цін і загострення ситуації на Близькому Сході.

Європейський Союз розглядає можливість тимчасово заморозити механізм перегляду цінової стелі на російську нафту через різке зростання світових цін, спричинене загостренням ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела, обізнані з перебігом обговорень.

Наразі в ЄС діє механізм, який автоматично коригує цінову стелю на російську нафту кожні шість місяців. Вона встановлюється на рівні 15% нижче середньої ринкової ціни на нафту марки Urals. Сьогодні гранична ціна становить 44,1 долара за барель, а її черговий перегляд запланований на липень.

Однак через стрімке подорожчання нафти на тлі війни між Ізраїлем та Іраном, а також проблем із судноплавством через Ормузьку протоку, новий автоматичний розрахунок може підняти стелю щонайменше до 65 доларів за барель. Це навіть вище за попередній ліміт у 60 доларів, який свого часу погодили країни G7.

За даними співрозмовників агентства, одним із головних варіантів є збереження нинішнього рівня цінового обмеження. Також у Брюсселі обговорюють можливість призупинити дію автоматичного механізму до кінця року або обмежити майбутнє підвищення максимальною позначкою у 60 доларів за барель.

Цінова стеля є одним із ключових інструментів санкційного тиску на росію. Вона забороняє європейським компаніям страхувати, фінансувати або транспортувати російську нафту, якщо її продають дорожче встановленого ліміту.

Очікується, що рішення щодо цього механізму стане частиною нового, 21-го пакета санкцій ЄС проти росії. За інформацією Bloomberg, офіційну пропозицію можуть представити вже на початку червня.

Крім нафтових обмежень, до нового санкційного пакета можуть увійти додаткові заходи проти російського військово-промислового комплексу та так званого тіньового флоту рф, який використовується для обходу нафтових санкцій.

 
ЄвросоюзнафтаРосія

Останні матеріали

Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Політика
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється