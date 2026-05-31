ЄС може заморозити перегляд цінової стелі на російську нафту – Bloomberg

Причиною стали різке зростання нафтових цін і загострення ситуації на Близькому Сході.

Європейський Союз розглядає можливість тимчасово заморозити механізм перегляду цінової стелі на російську нафту через різке зростання світових цін, спричинене загостренням ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела, обізнані з перебігом обговорень.

Наразі в ЄС діє механізм, який автоматично коригує цінову стелю на російську нафту кожні шість місяців. Вона встановлюється на рівні 15% нижче середньої ринкової ціни на нафту марки Urals. Сьогодні гранична ціна становить 44,1 долара за барель, а її черговий перегляд запланований на липень.

Однак через стрімке подорожчання нафти на тлі війни між Ізраїлем та Іраном, а також проблем із судноплавством через Ормузьку протоку, новий автоматичний розрахунок може підняти стелю щонайменше до 65 доларів за барель. Це навіть вище за попередній ліміт у 60 доларів, який свого часу погодили країни G7.

За даними співрозмовників агентства, одним із головних варіантів є збереження нинішнього рівня цінового обмеження. Також у Брюсселі обговорюють можливість призупинити дію автоматичного механізму до кінця року або обмежити майбутнє підвищення максимальною позначкою у 60 доларів за барель.

Цінова стеля є одним із ключових інструментів санкційного тиску на росію. Вона забороняє європейським компаніям страхувати, фінансувати або транспортувати російську нафту, якщо її продають дорожче встановленого ліміту.

Очікується, що рішення щодо цього механізму стане частиною нового, 21-го пакета санкцій ЄС проти росії. За інформацією Bloomberg, офіційну пропозицію можуть представити вже на початку червня.

Крім нафтових обмежень, до нового санкційного пакета можуть увійти додаткові заходи проти російського військово-промислового комплексу та так званого тіньового флоту рф, який використовується для обходу нафтових санкцій.