31 травня 2026, 12:27
Трамп хоче переписати узгоджений з Іраном проєкт угоди – Axios
Фото: Yahoo Finanzas
Переговори щодо ядерної угоди з Іраном можуть тривати ще кілька днів через нові вимоги США.

Президент США Дональд Трамп запропонував внести зміни до меморандуму про взаєморозуміння з Іраном, який раніше був узгоджений американськими перемовниками.

Про це повідомляє Axios із посиланням на високопосадовця адміністрації та інше обізнане джерело.

За даними співрозмовників видання, під час засідання в Ситуаційній кімнаті в п’ятницю Трамп висловив низку пропозицій щодо коригування документа, зокрема у частині положень, які стосуються ядерної програми Ірану. При цьому, як зазначається, президент США зацікавлений в укладенні угоди та розраховує на її фіналізацію найближчим часом, однак прагне посилити окремі умови.

Ініціатива Трампа фактично запустила новий раунд переговорів, який може тривати кілька днів. Один із високопосадовців адміністрації заявив, що Вашингтон готовий дочекатися необхідних змін і сподівається отримати остаточний варіант документа найближчим часом.

У Білому домі наголошують, що президент підпише лише ту угоду, яка відповідатиме його "червоним лініям" і гарантуватиме неможливість створення Іраном ядерної зброї.

Водночас іранська сторона заявляє, що також не погодила остаточний текст документа. Раніше цього тижня американські посадовці стверджували, що Тегеран був готовий до підписання, і фінальне рішення залежить від позиції Трампа.

У нинішній версії меморандуму йдеться про зобов’язання Ірану не прагнути до створення ядерної зброї, а також передбачено 60-денний період переговорів щодо ядерних обмежень і санкцій США. Серед ключових питань — контроль за запасами збагаченого урану та обмеження його подальшого збагачення.

За словами джерел, Трамп також наполягає на уточненні формулювань щодо можливого відкриття Ормузької протоки.

Представник адміністрації повідомив, що Ірану знадобиться близько трьох днів для підготовки відповіді на запропоновані зміни.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше заявив, що сторони "дуже близькі" до укладення меморандуму, однак остаточного схвалення з боку президента поки немає.

 

