Єрусалим заявив про розрив взаємодії з ООН

Конфлікт спалахнув після оновлення списку ООН щодо сексуального насильства у зонах конфліктів.

Ізраїль пригрозив розірвати взаємодію з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем та його офісом після оновлення щорічного звіту організації щодо сексуального насильства у зонах конфліктів.

Про це пише газета The New York Times.

За словами посла Ізраїлю в ООН Денні Данона, ізраїльська сторона отримала інформацію про включення Ізраїлю та його сил безпеки до переліку сторін, щодо яких у звіті фігурують звинувачення у сексуальному насильстві, пов’язаному з конфліктами. Він назвав це рішення "відірваним від фактів і реальності".

Водночас у тому ж звіті згадується і угруповання ХАМАС, яке також включене до списку сторін, звинувачених у використанні сексуального насильства як інструмента війни.

Ізраїльська сторона різко засудила таке рішення, відкинувши всі звинувачення та заявивши про упередженість підходу ООН. Денні Данон також звинуватив генсека організації у неналежному розслідуванні відповідних заяв.

"Поставити нас і терористів ХАМАС до одного списку – це неприйнятно", — заявив він.

Речник ООН Стефан Дюжаррік назвав заяву Ізраїлю "символічною" та такою, що навряд чи вплине на співпрацю сторін. За його словами, Організація Об’єднаних Націй продовжить взаємодію з ізраїльською місією.

Термін повноважень Антоніу Гутерреша на посаді генерального секретаря ООН завершується цього року, що додає додаткової політичної напруги навколо інциденту.