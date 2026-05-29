ООН попереджає, що війна в Україні може вийти з-під контролю

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш вважає, що розв'язана росією війна в Україні ризикує вийти з-під контролю.

Гутерріш вказав на посилення російських ударів, згадавши масований обстріл України 23–24 травня, а також про перспективу нових ударів на тлі погроз рф. Він зазначив, що з лютого 2022 року, коли окупанти почали повномасштабне вторгнення, вбито понад 15 тис. цивільних в Україні, майже 800 із них – діти. Гуманітарні працівники зазнають атак, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права тривають. За словами генсека ООН, кількість жертв лише зростає: за чотири місяці 2026 року в Україні загинуло більше мирних жителів, ніж за той самий період 2025-го, 2024-го та 2023 року.

"Лінія фронту фактично заморожена. Рої безпілотників призводять до серйозних жертв. Цивільна інфраструктура руйнується у величезних масштабах, особливо енергооб'кти. Це може тривати до безкінечності. Однак курс війни, ескалація й посилення жорстокості, які ми бачимо, можуть вийти з-під контролю. Ризик прорахунків, ризиик ескалації з невідомими й непередбачуваними наслідками", – наголосив Гутерріш.

Він підкреслив, що нинішня траєктрорія нестійка і має змінитися, а вбивства – припинитися.

"Тепер потрібна деескалація, термінова і стійка. Потрібне повне й безумовне припинення вогню. Потрібно більше дипломатичних зусиль", – резюмував генсек ООН.