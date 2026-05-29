Трамп висунув Ірану ультиматум

29 травня 2026, 20:54
Трамп висунув Ірану ультиматум
Фото: ap.org
Трамп пообіцяв зняти блокаду одразу після того, як Іран відмовиться від ядерних амбіцій.

США висунули Ірану чотири умови для повного зняття морської блокади та відкриття Ормузької протоки.

Президент Дональд Трамп виклав їх у заяві в соцмережі Truth Social.

"Кораблі, що опинилися в протоці через нашу дивовижну та безпрецедентну морську блокаду, яка тепер буде знята, можуть розпочати процес повернення додому", – написав він, пообіцявши негайно відкрити протоку для необмеженого судноплавства в обох напрямках у разі виконання вимог.

Чотири умови Вашингтона

Перша і ключова вимога – остаточна відмова Тегерана від ядерних амбіцій та згода з тим, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї.

Друга умова – негайне розмінування Ормузької протоки: Іран зобов'язаний усунути та підірвати всі водяні міни, що залишилися після попереднього загострення.

Третя умова стосується ліквідації залишків ядерної інфраструктури. США разом із Китаєм, Іраном та МАГАТЕ мають спільно витягти і знищити збагачений матеріал, похований під завалами після американського бомбардування 11 місяців тому. "Збагачений матеріал, який іноді називають "ядерним пилом", що похований глибоко під землею... буде викопаний Сполученими Штатами і знищений", – наголосив Трамп.

Четверта умова – повне замороження будь-яких фінансових транзакцій між сторонами до окремого повідомлення Білого дому.

Після оприлюднення ультиматуму Трамп вирушив до ситуаційної кімнати для ухвалення фінального рішення. Водночас раніше Вашингтон і Тегеран погодили проєкт меморандуму про 60-денне перемир'я для запуску переговорів щодо ядерної програми, однак цей документ досі не набув чинності – Трамп так і не надав йому остаточного політичного схвалення.

