Трамп висунув Ірану ультиматум
США висунули Ірану чотири умови для повного зняття морської блокади та відкриття Ормузької протоки.
Президент Дональд Трамп виклав їх у заяві в соцмережі Truth Social.
"Кораблі, що опинилися в протоці через нашу дивовижну та безпрецедентну морську блокаду, яка тепер буде знята, можуть розпочати процес повернення додому", – написав він, пообіцявши негайно відкрити протоку для необмеженого судноплавства в обох напрямках у разі виконання вимог.
Чотири умови Вашингтона
Перша і ключова вимога – остаточна відмова Тегерана від ядерних амбіцій та згода з тим, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї.
Друга умова – негайне розмінування Ормузької протоки: Іран зобов'язаний усунути та підірвати всі водяні міни, що залишилися після попереднього загострення.
Третя умова стосується ліквідації залишків ядерної інфраструктури. США разом із Китаєм, Іраном та МАГАТЕ мають спільно витягти і знищити збагачений матеріал, похований під завалами після американського бомбардування 11 місяців тому. "Збагачений матеріал, який іноді називають "ядерним пилом", що похований глибоко під землею... буде викопаний Сполученими Штатами і знищений", – наголосив Трамп.
Четверта умова – повне замороження будь-яких фінансових транзакцій між сторонами до окремого повідомлення Білого дому.
Після оприлюднення ультиматуму Трамп вирушив до ситуаційної кімнати для ухвалення фінального рішення. Водночас раніше Вашингтон і Тегеран погодили проєкт меморандуму про 60-денне перемир'я для запуску переговорів щодо ядерної програми, однак цей документ досі не набув чинності – Трамп так і не надав йому остаточного політичного схвалення.