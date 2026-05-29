Болгарія скоротить термін перебування американських військових літаків

29 травня 2026, 13:13
Причиною є те, що США не схвалили запровадження безвізового режиму для громадян Болгарії.
Болгарія дозволить американським військовим літакам залишатися на території країни-члена НАТО лише до кінця червня після того, як США не схвалили запровадження безвізового режиму для громадян Болгарії.
 
Про це заявив прем’єр-міністр Румен Радев, пише Reuters.
 
"Я повністю розумію складність регуляторних процедур і потребу в часі, але ми також маємо власні пріоритети та процедури і не можемо позитивно відповісти на запит щодо тривалого перебування літаків і танків в аеропорту Софії", – сказав політик. 
 
Раніше цього місяця Радев говорив із президентом США Дональдом Трампом і закликав призупинити дію візової системи для громадян Болгарії. За словами Радева, він наполягав на терміновому розгляді цього питання, однак позитивної відповіді не отримав. Болгарія розміщує американські військові літаки у столиці Софії на підставі угоди, чинної до кінця травня.
 
Радев заявив, що уряд у п’ятницю ухвалить рішення продовжити перебування американських літаків до кінця червня, щоб дати США час переглянути свою позицію.
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
