Ексспівробітника ЦРУ обвинувачують у викраденні золота на понад $40 млн

Американські спецслужби перевіряють, як йому вдалося дістати доступ до настільки великих матеріальних цінностей.

У США колишнього співробітника Центрального розвідувального управління обвинувачують у викраденні 303 золотих злитків загальною вартістю понад $40 млн і зберіганні їх у власному будинку у штаті Вірджинія.

Про це повідомила The Washington Post із посиланням на матеріали слідства й американських посадовців.

За даними слідства, ідеться про Девіда Раша, котрий мав доступ до надсекретної інформації й працював на керівній посаді у ЦРУ. Його також обвинувачують у наданні неправдивих даних про освіту й військову службу, зокрема, у наданні вигаданих дипломів і неправомірному отриманні приблизно $77 тис. військових виплат.