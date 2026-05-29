Ексспівробітника ЦРУ обвинувачують у викраденні золота на понад $40 млн

29 травня 2026, 10:29
Фото: Central Intelligence Agency (CIA) / Facebook
Американські спецслужби перевіряють, як йому вдалося дістати доступ до настільки великих матеріальних цінностей.
У США колишнього співробітника Центрального розвідувального управління обвинувачують у викраденні 303 золотих злитків загальною вартістю понад $40 млн і зберіганні їх у власному будинку у штаті Вірджинія.
 
Про це повідомила The Washington Post із посиланням на матеріали слідства й американських посадовців.
 
За даними слідства, ідеться про Девіда Раша, котрий мав доступ до надсекретної інформації й працював на керівній посаді у ЦРУ. Його також обвинувачують у наданні неправдивих даних про освіту й військову службу, зокрема, у наданні вигаданих дипломів і неправомірному отриманні приблизно $77 тис. військових виплат.
 
Під час обшуку в його будинку ФБР виявило 303 золоті злитки вагою приблизно 1 кг кожен, а також орієнтовно $2 млн готівкою й десятки розкішних годинників.
 
Зараз він перебуває під вартою. Розслідування триває, а американські спецслужби перевіряють, як йому вдалося дістати доступ до настільки великих матеріальних цінностей. У судових документах зазначено, що за словам Раша, кошти були призначені для "робочих витрат".

 

СШАЦРУ

